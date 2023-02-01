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Приватні перекази в Україну за 2022 рік скоротилися на 1 млрд доларів
Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за грудень 2022 року становив 1,157 млрд доларів. Це на 10,9% менше, ніж роком раніше (1,299 млрд доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).
Всього за даними НБУ за 2022 рік в Україну надійшло 13,073 млрд доларів, що на 6,7% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).
НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.
Зазначимо, Національний банк України у жовтні покращив прогноз обсягу приватних переказів в Україну у 2022 році з 12,6 млрд доларів до 13,9 млрд доларів. На 2023 рік прогноз підвищений з 13,1 млрд доларів до 16,4 млрд доларів. 2024 року очікується 13,8 млрд доларів.
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