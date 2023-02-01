Валюти роблять перепочинок, оскільки інвестори чекають на рішення ФРС щодо ставки

У середу долар практично не змінився по відношенню до основних валют напередодні довгоочікуваного політичного рішення Федеральної резервної системи, яке, як сподіваються інвестори, стане сигналом закінчення циклу підвищення процентної ставки центральним банком США.

Після серії гігантських підвищеннь ставок у 2022 році для стримування інфляції ринок майже впевнений у підвищенні процентних ставок на 25 базисних пунктів (б.п.) пізніше у середу. У центрі уваги, однак, буде прес-конференція голови ФРС Джерома Пауелла, оскільки трейдери намагаються оцінити, як довго ФРС, ймовірно, залишатиметься яструбиним.

Індекс долара, який вимірює валюту США щодо шести основних валют, впав на 0,029% до 102,06. На попередній сесії він упав на 0,16%, частково через звіт, який показує, що вартість робочої сили в США зростала в четвертому кварталі найповільнішими темпами за рік.

Індекс падає чотири місяці поспіль. Оскільки інвестори оцінюють дії ФРС, яка наближається до кінця циклу підвищення ставок, індекс далекий від 20-річного максимуму 114,78, якого він досяг 28 вересня.

"Недавній прогрес в галузі інфляції спонукав учасників ринку очікувати, що ФРС швидко перейде з підвищення відсоткових ставок на їх зниження", - сказала Керол Конг, валютний стратег з Commonwealth Bank of Australia.

За її словами, оскільки ознаки ослаблення ринку праці були обмеженими, ФРС швидше за все поєднає невелике підвищення ставки цього тижня з яструбиними заявами. "Долар США, у свою чергу, може пережити короткочасне ралі, якщо ринки переглянуть свої очікування щодо швидкого розвороту FOMC".

Увага інвесторів цього тижня буде також прикута до грошово-кредитної політики Європейського центрального банку та Банку Англії, кожен із яких, як очікується, підвищить відсоткові ставки на 50 базисних пунктів у четвер.

Євро виріс на 0,04% до 1,0866 долара, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні 1,2314 долара, знизившись на 0,05% за день. Ієна ослабла на 0,10% до 130,25 за долар.

Австралійський долар зріс на 0,18% до 0,707 долара, а ківі впав на 0,05% до 0,644 долара.

ФРС має оголосити про своє рішення щодо ставки о 19:00 за Грінвічем, при цьому ціни ф'ючерсів на фонди ФРС мають на увазі, що базова ставка ФРС досягне піку на рівні 4,91% у червні, а потім впаде до 4,48% до грудня.

ФРС підвищила відсоткові ставки на 50 базисних пунктів у грудні після чотирьох послідовних підвищення на 75 базисних пунктів. Тоді було сказано, що відсоткові ставки, можливо, мають бути вищими на більш тривалий термін, щоб приборкати інфляцію.

"Очікування м'якої посадки посилилися з початку року в порівнянні з зростаючими ставками на рецесію, що спостерігалися в другій половині минулого року", - заявили стратеги Saxo Markets.

«Є деякі підстави вважати, що Пауелл і його команда можуть прагнути подовжити цикл підвищення ставок, щоб виграти більше часу для оцінки як даних, що надходять, так і впливу їх попередніх агресивних підвищень ставок».

Окрім основної події засідання ФРС, інвестори також зосередяться на даних ISM з виробництва та вакансій, які мають бути опубліковані в середу, що ще більше підкреслить стан економіки та ринку праці США.

Дані у вівторок показали, що зростання цін на житло значно сповільнилося у листопаді, посиливши ознаки уповільнення інфляції.

"Є ознаки тенденції до дезінфляції, яка все більш укорінюється в США, і це потенційно може підтримати аргумент ФРС у подальшому калібруванні темпів посилення", - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC у Сінгапурі.