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Азіатські акції обережно зростають напередодні засідання ФРС
08:23 01.02.2023 |
Більшість азіатських фондових ринків у середу зросли, відстежуючи зростання на Волл-стріт, і тепер трейдери очікують нових сигналів про грошово-кредитну політику США на сьогоднішньому засіданні Федеральної резервної системи.
Регіональні акції сприйняли позитивні сигнали від сильної нічної сесії на Уолл-стріт після низки квартальних доходів, які виявилися кращими, ніж очікувалося. Дані, що показують повільніше, ніж очікувалося, зростання вартості робочої сили в США також підтримали очікування подальшого зниження інфляції в найближчі місяці.
Але змішані дані з виробництва у Китаї у поєднанні з побоюваннями щодо яструбиного прогнозу ФРС стримали зростання регіональних акцій. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite відстали від своїх аналогів за день, оскільки приватне опитування показало, що виробничий сектор країни скоротився в січні, незважаючи на послаблення обмежень боротьби з COVID.
Показання суперечили урядовим даним, опублікованим раніше цього тижня, і показали, що малі підприємства все ще борються зі слабким попитом та зростанням випадків COVID-19.
Індійські акції показали найкращі результати за день: індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 зросли на 0,8% кожен на тлі відновлення банківських та промислових акцій.
Занепокоєння з приводу нещодавнього звіту про короткий продаж конгломерату Adani Group, схоже, дещо зменшилося після того, як вторинне розміщення акцій її флагманської фірми Adani Enterprises Ltd було повністю підписано інвесторами.
Але акції фірми разом із більшістю інших компаній, зареєстрованих під управлінням Адані, у середу впали на 1-10%.
Індійські ринки також очікують на оприлюднення бюджету на 2023 рік, який має бути представлений пізніше, оскільки інвестори очікують на зниження податків.
Ринки Південно-Східної Азії з високим ступенем ризику також зросли в середу, при цьому філіппінські акції перевершили своїх конкурентів із відскоком на 0,9%. Технологічні біржі також оговталися від різких втрат цього тижня: індекси Hang Seng, KOSPI та Taiwan Weighted зросли на 0,5-1%.
Тим не менш, ширше зростання було обмежене, оскільки ринки очікували на засідання ФРС. Хоча очікується, що центральний банк підвищить ставки на 25 базисних пунктів, будь-які коментарі голови ФРС Джерома Пауелла про грошово-кредитну політику США уважно відстежуватимуть.
Японський Nikkei 225 також відстає від своїх азіатських аналогів, піднявшись лише на 0,1% після того, як дані показали, що у виробничому секторі країни у січні продовжилося скорочення.
Ринки також очікують на публікацію звітів великих азіатських компаній протягом наступних кількох тижнів.
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