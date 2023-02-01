Ціни на золото та мідь знижуються напередодні засідання ФРС

Ціни на золото і мідь трохи знижуються в середу, оскільки ринки очікують на свіжі сигнали щодо грошово-кредитної політики від низки великих засідань центральних банків цього тижня, починаючи з сьогоднішнього засідання Федеральної резервної системи.

Очікується, що ФРС сьогодні підвищить відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. Але погляди центрального банку на грошово-кредитну політику будуть уважно проаналізовани, а інвестори очікують, як голова Джером Пауелл відреагує на нещодавні ознаки стійкості економіки США, а також на нещодавнє ралі на світових фінансових ринках.

Золото увінчало сильний початок 2023 року, подорожчавши в січні на 5,7% на тлі зростаючих ставок на те, що ФРС пом'якшить свою яструбину позицію в найближчі місяці. Жовтий метал також виграв від відродження попиту на безпечний притулок на тлі зростаючих побоювань з приводу глобальної рецесії, що насувається.

Золото спот впало на 0,1% до 1926,94 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото із закінченням терміну дії у квітні впали на 0,2% до 1942,10 долара за унцію до 19:20 за східним часом ( 00:20 за Грінвічем). Хоча ціни на жовтий метал різко зросли за останні три місяці, їхній наступний крок, ймовірно, визначатиметься ФРС.

Враховуючи нещодавнє ралі, ринки металів також стали обережнішими в очікуванні рішення центрального банку. Золото, наприклад, рухалося менш ніж на 0,3% у будь-якому напрямку за останні три сесії.

Інші дорогоцінні метали також відступили. Ф'ючерси на платину впали на 0,3% до 1017,15 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,4% до 23,742 доларів за унцію.

Долар стабілізувався після нещодавніх втрат цього тижня, що також чинило тиск на сировинні ринки. У центрі уваги також Європейський центральний банк та Банк Англії, які, як очікується, підвищать ставки на 50 базисних пунктів щочетверга.

Серед промислових металів ціни на мідь знизилися в очікуванні нових ознак відновлення економіки Китаю, найбільшого у світі імпортера червоного металу.

Ф'ючерси на високоякісну мідь впали на 0,2% до $4,2165 за фунт на початку торгів у середу.

Ціни на червоний метал зросли у вівторок після того, як урядові дані показали, що ділова активність у Китаї різко відновилася у січні після того, як країна послабила свою сувору політику боротьби з COVID.

Ринки тепер чекають на дані приватного сектора, щоб підтвердити цю тенденцію.