Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк домовився про розширення доступу інвесторів до українських облігацій через Clearstream

 

Національний банк України (НБУ) домовився про розширення існуючого "лінку" з міжнародним центральним депозитарієм цінних паперів Clearstream та включення додаткових видів активів до переліку фінансових інструментів, що обслуговуватимуться через нього.

Як повідомляє пресслужба НБУ, завдяки розширенню "лінку" іноземні інвестори матимуть можливість здійснювати на лише операції з державними цінними паперами України, а й з іншими фінансовими інструментами повоєнного відновлення.

З цією метою Clearstream за сприяння Міністерства фінансів України відкриє рахунок у цінних паперах номінального утримувача в Національному банку України.

За оцінками Нацбанку, відповідний крок сприятиме зростанню транскордонних інвестицій, підвищенню ліквідності українських ринків капіталу та підтримає ці ринки насамперед в частині інструментів післявоєнної реконструкції та відновлення зруйнованої інфраструктури та економіки України.

"Зважаючи на очікувані плани повоєнного відновлення України, НБУ радий запропонувати надійне та технологічно готове рішення, яке дасть змогу і надалі розширювати "лінк" та забезпечить доступ клієнтам Clearstream до повоєнних фінансових інструментів. Налагодження подальшої співпраці з Clearstream сприятиме розширенню кола інвесторів та може стати однією з тих рушійних сил, що забезпечать відновлення інфраструктури України", - прокоментував домовленість голова НБУ Андрій Пишний.

Clearstream - провайдер пост-торговельної інфраструктури на фінансових ринках, що входить до Deutsche Börse Group. Він є одним з найбільших міжнародних депозитаріїв у світі, що забезпечує зберігання локальних та міжнародних цінних паперів, а також проводить розрахунки за такими цінними паперами. Clearstream забезпечує доступ до 59 локальних ринків цінних паперів та зберігає активи вартістю 16 трлн євро.

Як повідомлялося, у 2019 році Clearstream вийшов на українські ринки капіталу і запустив "лінк" з депозитарієм НБУ. Це дало змогу забезпечити доступ іноземних інвесторів до ринку державних цінних паперів, номінованих у гривні.

За перші місяці після оголошення про старт проєкту іноземні інвестиції в гривневі ОВДП зросли від майже нуля до 44 млрд грн, а за результатами першого року функціонування "лінку" обсяг іноземних інвестицій у державний борг України сягнув рекордних 129 млрд грн.

У 2022 році, незважаючи на повномасштабну війну РФ проти України, Clearstream безперебійно забезпечував повноцінне функціонування ринку гривневих ОВДП на міжнародних фінансових майданчиках, надаючи надійний доступ до українських фінансових інструментів іноземним інвесторам, а також працюючи над розширенням можливостей "лінку".

За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5947
  0,1535
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8490  0,03 0,08 40,5590  0,05 0,11
EUR 42,6143  0,01 0,03 43,7073  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес