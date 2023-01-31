Банки дещо поліпшили оцінки показників та перспектив кредитування, - опитування НБУ

У ІV кварталі банки дещо поліпшили оцінки показників кредитування: респонденти відзначили зростання кредитного попиту з боку бізнесу та вперше за 2022 рік відновлення попиту населення на іпотечні кредити.

Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.

Водночас учасники опитування зазначили про посилення стандартів всіх видів кредитування та про зниження рівня схвалення заявок, за винятком іпотеки.

Банки надалі очікують стримане зростання попиту на бізнес-кредити та іпотеку й прогнозують посилення всіх видів ризиків.

У жовтні - грудні 2022 року інтерес корпоративних позичальників був найбільшим до гривневих, короткострокових кредитів та з боку МСП.

Натомість попит на довгострокові та валютні кредити далі знижувався.

Високі процентні ставки та відсутність капітальних інвестицій, як і раніше, стримували попит на позики бізнесу.

Більшість банків вчетверте поспіль повідомили про посилення стандартів корпоративного кредитування, більшою мірою для довгострокових та валютних позик.

Негативні споживчі настрої стримували попит населення на споживчі кредити.

Водночас уперше від початку 2022 року банки повідомили про відновлення попиту населення на іпотечні кредити, зокрема через вигідніші процентні ставки.

Стандарти кредитування домогосподарств посилилися четвертий квартал поспіль.

Учасники опитування відзначили значне зростання процентного, валютного та операційного ризиків у ІV кварталі 2022 року.

Натомість ризик ліквідності знизився вперше за чотири квартали.

У наступні 12 місяців респонденти очікують помірного поліпшення динаміки корпоративного кредитування та подальшого скорочення роздрібного кредитного портфеля.

Банки розраховують на зростання фондування в наступні 12 місяців, прогнозуючи припливи коштів як з боку населення, так і бізнесу.

Більшість фінустанов очікують погіршення якості кредитного портфеля, однак частка таких банків зменшилася від минулого опитування.

У найближчі три місяці банки очікують посилення усіх видів ризиків, проте частка таких респондентів дещо зменшилася.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України публікує "Опитування про умови банківського кредитування" щокварталу.

Мета опитування - поглибити розуміння стану й тенденцій розвитку кредитного ринку Національним банком та учасниками банківського сектору.

Звіт містить узагальнені оцінки й прогнози змін стандартів та умов кредитування корпоративного сектору і домогосподарств, змін кредитного попиту тощо.

Поточне опитування проводилося з 16 грудня 2022 року до 12 січня 2023 року серед кредитних менеджерів 27 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 97%.

Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.

Наступне опитування про умови банківського кредитування стосовно очікувань на IІ квартал буде опубліковано у квітні 2023 року.

Більшість банків зберігають операційну ефективність в умовах війни попри значні кредитні втрати.