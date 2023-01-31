Долар падає четвертий місяць напередодні засідання ФРС

Долар очікує на зниження четвертий місяць поспіль, оскільки інвестори вважають, що пік відсоткових ставок у США може з'явитися відразу після засідання Федеральної резервної системи цього тижня.

Валютна торгівля була млявою напередодні рішення ФРС щодо процентної ставки в середу, а також напередодні рішення Банку Англії та Європейського центрального банку за процентною ставкою у четвер, хоча обережність на фінансових ринках надала деяку підтримку долару США.

У понеділок євро коливався до 1,0913 долара після того, як дані показали, що інфляція в Іспанії була напрочуд високою в січні, хоча загальний настрій відкинув її назад до 1,0845 долара.

Єдина валюта зросла на 1,3% цього місяця і знаходиться поблизу дев'ятимісячного піку. Індекс долара США за січень знизився на 1,3% та у вівторок тримався на позначці 102,28.

Японська єна впала на 0,4% за ніч, але залишилася незмінною на рівні 130,26 в Азії і має зрости третій місяць, оскільки ринки очікують змін у грошово-кредитній політиці.

Фунт стерлінгів, а також австралійський, новозеландський та канадський долари також зазнали збитків за ніч, але налаштовані на щомісячне зростання.

Австралієць упав на 0,7% за ніч, але на рівні 0,7036 доларів за місяць він зріс приблизно на 3,2%. Новозеландський долар, останній на рівні 0,6474 долара, зріс на понад 1,5% за січень.

"Технічно я думаю, що вони виглядають трохи втомленими", - сказав Тоні Сайкамор, аналітик брокерської компанії IG Markets в Сіднеї, маючи на увазі зростання валют по відношенню до долара, при цьому обережність інвесторів і купівля долара в кінці місяця також сприяли втраті імпульсу на азіатській сесії.

Ф'ючерси на процентні ставки вказують на очікування ринку щодо підвищення Федеральної резервної системи на 25 базисних пунктів, щоб збільшити вікно ставок за фондами Федерального резерву до 4,5-4,75%. Ціноутворення передбачає, що очікується ще два підвищення на 25 базисних пунктів, перш ніж наприкінці року станеться зниження.

"Трейдерам потрібно буде поєднувати тон заяви та прес-конференції (голови ФРС Джерома) Пауелла з цією структурою ціноутворення", - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень брокера Pepperstone у Мельбурні.

"У менш ймовірному результаті, коли ФРС створить враження, що вони можуть зробити паузу після підвищення цього тижня, тоді долар США може легко розпродатися, а ризиковані активи зрости".

Ринки в основному проігнорували трохи кращі, ніж очікувалося, дані з виробництва в Китаї, які продемонстрували довгоочікуване повернення до зростання в січні, і тепер основна увага приділяється подальшому відновленню.

Австралія також виступила з деяким попередженням про споживання: минулого місяця роздрібні продажі зафіксували найбільше падіння за більш ніж два роки, що є ознакою того, що підвищення процентних ставок дається взнаки. Трейдери трохи знизили очікування щодо ставок на новинах.

Попередні дані щодо валового внутрішнього продукту єврозони будуть опубліковані пізніше цього ж дня, тоді як за Атлантикою уважно стежитимуть за даними про вартість зайнятості в США, оскільки ринок праці може визначати грошово-кредитну політику.

"Ймовірно, вже занадто пізно, щоб дуже впливати на остаточний розмір очікуваного підвищення ставки на 25 базисних пунктів, про яке має бути оголошено в середу", - сказав стратег NatWest Markets за ставками в США Ян Неврузі. «Але результати звіту відіграватимуть велику роль у тоні, який Пауелл використовує на своїй прес-конференції».