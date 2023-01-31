Азіатські акції падають, оскільки нервозність ФРС переважує позитивні дані з Китаю

Більшість азіатських фондових ринків впали у вівторок, оскільки побоювання з приводу яструбиних сигналів від засідання Федеральної резервної системи цього тижня значно переважили дані, що свідчать про відновлення в січні ділової активності в Китаї.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 1% та 0,5% відповідно, навіть незважаючи на те, що урядові дані показали, що в січні активність Китаю у виробництві та сфері послуг різко відновилася.

Дані показують, що ослаблення обмежень боротьби з COVID у країні позитивно впливає на економіку і, ймовірно, сприятиме ширшому відновленню наприкінці цього року. Китайські біржі також зросли третій місяць поспіль, хоч і незначно.

Технологічні індекси в Азії показали найгірші результати за день, оскільки розгром американських тяжковаговиків за одну ніч продовжився. Гонконгський індекс Hang Seng втратив 1%, а південнокорейський KOSPI та тайванський зважений індекс втратили 0,7% та 1,3% відповідно.

Акції технологічних компаній були знесилені очікуванням на засідання ФРС, при цьому центральний банк має намір підвищити ставки на 25 базисних пунктів у середу. Але ринки побоюються будь-яких яструбиних сигналів від ФРС з огляду на те, що недавні ознаки стійкості економіки США дають центральному банку більше можливостей для подальшого підвищення відсоткових ставок.

Втрати японського Nikkei 225 були дещо обмежені після того, як дані показали, що роздрібний продаж у грудні зріс більше, ніж очікувалося. Дані показують, що, незважаючи на спад у промисловому секторі Японії, невиробничі підприємства, як і раніше, залишаються стійкими.

Японські акції також були одними з найкращих в Азії у січні, піднявшись майже на 5% після того, як Банк Японії відмовився від ринкових очікувань і залишив без змін свою політику контролю за кривою прибутковості.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,2%, оскільки значно слабші, ніж очікувалося, дані про роздрібні продажі викликали більше побоювань щодо економіки, яка стикається з посиленням зустрічного вітру через зростання інфляції та високі процентні ставки.

Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 впали приблизно на 0,4% кожен, навіть незважаючи на те, що падіння акцій компаній Adani Group, схоже, ослабло. Місцеві ринки стали нервувати в очікуванні бюджету на 2023 рік, який має бути опублікований у середу.

Втрати в Adani та акціях, пов'язаних із конгломератом, призвели до того, що індійські акції в січні значно поступилися своїм азіатським аналогам. Nifty 50 мав втратити 3,1%, тоді як BSE Sensex 30 цього місяця знизився на 2,7%.