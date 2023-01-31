Золото дешевшає через зростання долара напередодні засідання ФРС

Ціни на золото знизилися у вівторок під тиском сильнішого долара, оскільки напередодні засідання Федеральної резервної системи цього тижня з'явилась обережність, тоді як ринки металів загалом також знизилися.

Жовтий метал розпочав повільний початок тижня напередодні завершення дводенного засідання ФРС у середу, де очікується, що банк підніме процентні ставки на 25 базисних пунктів.

Але його погляди на грошово-кредитну політику будуть у центрі уваги, оскільки останні економічні дані зі США показали, що центральний банк може мати достатньо запасу для подальшого підвищення відсоткових ставок.

Спотове золото впало на 0,1% до 1922,10 доларів за унцію до 18:59 за східним часом (23:59 за Грінвічем), тоді як ф'ючерси на золото впали на рівні близько 1921,75 доларів за унцію.

Спотова ціна перевершила ф'ючерсну ціну напередодні закінчення терміну дії ф'ючерсного контракту, що вказує на те, що короткостроковий попит на золото, як і раніше, високий.

Жовтий метал демонстрував зіркове ралі наприкінці 2022 та на початку 2023 року, оскільки нижчі показники інфляції в США посилили очікування того, що ФРС підвищуватиме відсоткові ставки повільнішими темпами у 2023 році.

Але, враховуючи, що інфляція, як і раніше, значно перевищує річний цільовий показник ФРС, ринки, як і раніше, не впевнені, де будуть пікові ставки за позиками у США. ФРС також попередила, що наполеглива інфляція може призвести до того, що ставки залишатимуться високими довше.

Долар відновився по відношенню до кошика валют на цьому тижні, що також чинило певний тиск на ринки металів.

Очікується, що поєднання підвищених відсоткових ставок та високої інфляції чинитиме тиск на економічне зростання цього року, підвищивши ризик рецесії в основних економіках. Золото також виграло від попиту на безпечний притулок у зв'язку із цим поняттям.

Очікується, що дані щодо економічного зростання єврозони за четвертий квартал, які мають бути опубліковані пізніше цього ж дня, також проллють світло на перспективи рецесії. Але напередодні засідання ФРС інвестори перейшли на долар як на кращий прихісток.

Ф'ючерси на платину залишилися без змін на рівні 1,017,15 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,3% до 23,668 доларів за унцію.

Серед промислових металів на ціни на мідь вплинуло зміцнення долара та побоювання рецесії.

Ф'ючерси на високоякісну мідь залишилися без змін близько $4,1833 за фунт після падіння більш ніж на 1% попередньої сесії.

Ціни на червоний метал мало підтримали перспективи перебоїв з постачаннями з Перу, що посідає друге місце у світі з виробництва міді, яка зіткнулася з посиленням громадянських заворушень після повалення президента Педро Кастільо.