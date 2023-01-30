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Hang Seng впав на 2,7% слідом за акціями Alibaba, материковий Китай та Японія в плюсі
14:20 30.01.2023 |
Фондові індекси найбільших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону не продемонстрували єдиної динаміки у понеділок.
Китайський індекс Shanghai Composite збільшився на 0,1% (до максимуму за п'ять місяців) після поновлення торгів. Весь минулий тиждень у материковому Китаї були канікули з нагоди свята Весни (настання нового року за місячним календарем).
Істотний підйом продемонстрували акції технологічних та орієнтованих на споживачів компаній, включаючи Contemporary Amperex (+4,1%), BYD Co. (+4,4%), Wuliangye Yibin (+4,3%), ChongQing Changan (+3%) та iFLYTEK Co. (+10%).
Ціна паперів Ganfeng Lithium зросла на 1,3%. Виробник літію оприлюднив прогноз, згідно з яким його чистий прибуток у 2022 році підскочив у чотири рази.
Очікується, що прибуток перебуватиме в діапазоні від 18 млрд. юанів ($2,65 млрд.) до 22 млрд. юанів порівняно з 5,22 млрд. юанів у 2021 році. Різкий стрибок обумовлений високим попитом на літій на тлі сильного підвищення інтересу до систем зберігання енергії.
Котирування акцій інших виробників цього металу також зросли: Tianqi Lithium - на 3,2%, Eve Energy - на 3,3%.
Тим часом гонконгський індикатор Hang Seng впав на 2,7% після досягнення максимуму за одинадцять місяців за підсумками попередніх торгів, оскільки інвестори фіксують прибуток, повідомляє Trading Economics.
Крім того, ціна паперів Alibaba впала на 7,1%. Причиною цього стали повідомлення китайських ЗМІ про те, що рітейлер має намір перенести штаб-квартиру до Сінгапуру, хоча компанія спростувала цю інформацію ще у вихідні.
Найбільш значне зниження на Гонконзькій фондовій біржі показали акції девелоперів Country Garden Holdings (-8,3%) та Longfor Group Holdings (-5,7%), власника мережевих ресторанів Haidilao International Holding (-6,9%), інтернет-гіганта Tencent (-6,7%), виробника чипів Sunny Optical Technology Group Co. (-5,9%).
Крім того, подешевшали папери оператора казино Sands China - на 5,6%, виробника споживчої електроніки Xiaomi - на 5,7% та розробника ігор Netease Inc. - на 2,8%.
Значення японського індексу Nikkei 225 за підсумками сесії збільшилось на 0,2%.
Зросли котирування акцій таких великих компаній, як Shin-Etsu Chemical (+5,1%), Tokyo Electron (+0,7%), Fanuc Corp. (+3,6%), Keyence (+1,1%) та SMC Corp. (+3,1%).
При цьому подешевшали папери виробників металів Pacific Metals Co. і Nippon Steel - відповідно на 2,1% та 2%, автовиробників Mitsubishi Motors та Nissan Motor - на 2,4% та 0,7% відповідно, виробника чіпів Advantest Corp. - на 0,3%.
Значення південнокорейського Kospi протягом дня опустилося на 1,4%.
Котирування паперів одного з найбільших у світі виробників чіпів та електроніки Samsung Electronics Co. впали на 2%, сталеливарної Posco - на 2,6%, автовиробника Hyundai Motor - на 2,2%.
Австралійський індекс S&P/ASX 200 за день втратив близько 0,2%.
Ціна акцій страховиків Insurance Australia Group та Suncorp знизилася на 3,7% та 2% відповідно. IAG повідомила про ймовірне зростання витрат через повені в Новій Зеландії, що негативно позначиться на фінансових показниках цього фінроку.
Капіталізація найбільших гірничодобувних компаній світу BHP та Rio Tinto скоротилася відповідно на 0,6% та 1,1%.
Водночас подорожчали папери технологічних компаній, зокрема Xero (+3,3%), Block Inc (+3,3%) та Wisetech Global (+5,2%).
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