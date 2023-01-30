Після тижневого падіння акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі почали зростати

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 20 по 27 січня підвищився на 3,9%, або на 11,22 пункту, до 302,13 пункту після тижневого падіння.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 290,91 пункту, наприкінці - 302,13 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії "Астарта" (+6,3%), найбільше падіння - компанії IMC (-1,3%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 20 січня Ціна останньої угоди, злоті, 27 січня Зміна вартості, % "Кернел" 18,29 19,30 +5,5 "Астарта" 22,25 23,65 +6,3 Coal Energy 1,53 1,58 +3,3 "Мілкіленд" 0,84 0,86 +2,4 "Агротон" 3,29 3,35 +1,8 KSG Agro 2,16 2,19 +1,4 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 42,00 42,00 0,0 IMC 15,70 15,50 -1,3 KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine із 13 по 20 січня знизився на 1,9%, або на 5,50 пункту, до 290,91 пункту після трьохтижневого зростання.