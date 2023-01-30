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Після тижневого падіння акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі почали зростати
13:36 30.01.2023 |
Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 20 по 27 січня підвищився на 3,9%, або на 11,22 пункту, до 302,13 пункту після тижневого падіння.
Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.
На початку зазначеного періоду індекс становив 290,91 пункту, наприкінці - 302,13 пункту.
Найбільше зростання показали акції компанії "Астарта" (+6,3%), найбільше падіння - компанії IMC (-1,3%).Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine із 13 по 20 січня знизився на 1,9%, або на 5,50 пункту, до 290,91 пункту після трьохтижневого зростання.
|
Компанія
|
Ціна останньої угоди, злоті, 20 січня
|
Ціна останньої угоди, злоті, 27 січня
|
Зміна вартості, %
|
"Кернел"
|
18,29
|
19,30
|
+5,5
|
"Астарта"
|
22,25
|
23,65
|
+6,3
|
Coal Energy
|
1,53
|
1,58
|
+3,3
|
"Мілкіленд"
|
0,84
|
0,86
|
+2,4
|
"Агротон"
|
3,29
|
3,35
|
+1,8
|
KSG Agro
|
2,16
|
2,19
|
+1,4
|
Sadovaya
|
----
|
----
|
----
|
"Овостар"
|
42,00
|
42,00
|
0,0
|
IMC
|
15,70
|
15,50
|
-1,3
|
KDM Shipping
|
----
|
----
|
----
|
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