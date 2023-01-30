ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.01.23
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 27 січня 2023 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|04.01.22
|1060707.50
|312605.95
|547088.37
|83127.79
|77.34
|25161.65
|92646.40
|01.02.22
|1057789.43
|310105.95
|555804.23
|84383.17
|180.09
|25913.33
|81402.67
|01.03.22
|1015817.34
|310105.95
|524752.24
|80554.30
|102.75
|25527.10
|74775.01
|01.04.22
|1048797.73
|330105.95
|538138.93
|79894.41
|102.75
|25736.52
|74819.17
|02.05.22
|1094644.51
|380105.95
|540528.79
|73841.31
|0.00
|25770.89
|74397.57
|01.06.22
|1145051.15
|430105.95
|539942.07
|73820.77
|203.28
|28625.73
|72353.36
|01.07.22
|1224911.17
|531105.95
|526633.22
|66847.06
|407.28
|28676.68
|71240.99
|01.08.22
|1254181.58
|556105.95
|532161.00
|64734.54
|542.31
|29572.33
|71065.45
|01.09.22
|1255653.20
|589569.95
|500727.67
|65567.47
|960.26
|29859.57
|68968.28
|01.10.22
|1289625.32
|619569.95
|500676.30
|68416.57
|1017.04
|31765.25
|68180.21
|01.11.22
|1301881.50
|644569.95
|497610.23
|66885.78
|678.74
|31549.57
|60587.24
|01.12.22
|1323803.10
|674569.95
|487144.81
|72199.48
|1020.67
|31316.85
|57551.33
|27.12.22
|1357915.83
|704569.95
|486986.66
|75978.44
|1343.23
|30287.29
|58750.25
|28.12.22
|1357947.41
|704569.95
|486906.22
|76057.53
|1343.23
|30418.50
|58651.98
|29.12.22
|1360748.53
|704569.95
|488874.89
|76515.98
|1722.82
|30546.44
|58518.46
|30.12.22
|1387970.97
|704569.95
|485645.46
|107298.20
|1883.69
|30170.25
|58403.42
|02.01.23
|1388035.64
|704569.95
|485984.50
|107336.83
|1883.69
|30268.00
|57992.67
|03.01.23
|1388010.90
|704569.95
|485917.70
|107333.75
|1883.69
|30313.14
|57992.67
|04.01.23
|1387660.26
|704569.95
|485492.63
|107396.60
|1883.69
|30376.62
|57940.77
|05.01.23
|1388850.63
|704569.95
|486479.71
|107420.15
|1883.69
|30500.35
|57996.77
|06.01.23
|1388841.01
|704569.95
|486312.90
|107519.64
|1883.69
|30663.05
|57891.77
|09.01.23
|1388537.21
|704569.95
|485749.34
|107556.54
|1883.69
|30756.90
|58020.79
|10.01.23
|1389070.66
|704569.95
|486240.62
|107589.35
|1883.69
|30858.34
|57928.70
|11.01.23
|1389155.93
|704569.95
|486170.86
|107627.12
|1883.69
|30945.61
|57958.71
|12.01.23
|1401797.11
|704569.95
|499036.11
|107856.89
|1791.21
|30770.92
|57772.02
|13.01.23
|1404517.63
|704569.95
|500250.88
|108790.74
|1791.21
|31473.24
|57641.61
|16.01.23
|1404657.57
|704569.95
|500076.37
|108892.39
|1791.21
|31683.66
|57643.99
|17.01.23
|1404674.76
|704569.95
|500097.35
|108843.70
|1791.21
|31788.13
|57584.42
|18.01.23
|1404777.58
|704569.95
|499690.02
|109105.89
|1791.21
|31886.09
|57734.41
|19.01.23
|1408088.97
|704469.95
|499581.92
|109492.47
|2550.41
|31817.07
|60177.14
|20.01.23
|1408037.55
|704469.95
|499420.37
|109535.80
|2550.41
|31963.26
|60097.77
|23.01.23
|1408066.15
|704469.95
|499499.92
|109659.52
|2550.41
|32033.63
|59852.72
|24.01.23
|1408217.57
|704469.95
|499646.56
|109627.79
|2550.41
|32138.74
|59784.12
|25.01.23
|1408194.68
|704469.95
|497434.99
|109777.52
|2550.41
|32192.67
|61769.15
|26.01.23
|1418654.18
|701969.95
|506912.13
|111559.22
|2563.27
|32384.50
|63265.11
|27.01.23
|1418717.00
|701969.95
|506051.53
|111609.82
|2563.27
|32431.28
|64091.14
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