Долар вагається напередодні завантаженого засіданнями центробанків тижня, євро зріс після індексу споживчих цін Іспанії

Долар вагався близько восьмимісячного мінімуму в понеділок напередодні низки засідань центральних банків цього тижня, тоді як вищі дані щодо інфляції в Іспанії підтримали євро напередодні даних щодо єврозони.

Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до кошика аналогів, включаючи євро, не змінився на рівні 101,88, досягнувши минулого тижня восьмимісячного мінімуму 101,50.

У січні він знизився більш ніж на 1,5% і перебуває на шляху до четвертого поспіль щомісячного збитку під тиском очікувань того, що ФРС наближається до кінця свого циклу підвищення ставок і що процентні ставки не повинні зростати так високо, як побоювалися раніше.

Тим часом, євро зріс на 0,14% до 1,0885 долара після того, як споживчі ціни в Іспанії зросли на 5,8% у січні порівняно з тим же місяцем минулого року, що вище за річний показник на 5,7%, зафіксованого у грудні, та першого підвищення з липня минулого року.

"Сьогоднішні дані підкреслять очікування підвищення ставок ЄЦБ на 50 базисних пунктів у четвер, а також сигналізують про подальше підвищення ставок", - сказав Нільс Крістенсен, головний аналітик Nordea.

Рух був відносно стриманим перед політичними засіданнями у ФРС, Європейському центральному банку (ЄЦБ) та Банку Англії наприкінці цього тижня.

"Євро піднявся вище після виходу даних про індекс споживчих цін в Іспанії, але є і настрої, пов'язані з відмовою від ризику, що має бути трохи позитивним для долара", - сказав Крістенсен з Nordea, зазначивши, що ф'ючерси на акції в США та Європі впали.

"Я не очікую, що євро-долар виросте сьогодні або завтра напередодні ФРС та ЄЦБ", - додав Крістенсен.

Очікується, що ФРС підвищить ставку на 25 базисних пунктів - замість торішніх підвищення на 50 і 75 базисних пунктів - тоді як спостерігачі за ринком кажуть, що Банк Англії та ЄЦБ, ймовірно, підвищать ставки на 50 базисних пунктів кожен.

Євро, який може зрости на 1,6% на місяць, отримав підтримку від яструбиної риторики політиків ЄЦБ, що триває, і послаблення побоювань глибокої рецесії в єврозоні.

Єна впала на 0,2% до 130,17 за долар після того, як керуючий Банку Японії Харухіко Курода у понеділок заявив, що центральний банк має продовжувати свою м'яку політику.

Австралійський долар упав на 0,4% до 0,7081 долара, але був на шляху до місячного зростання майже на 4% після того, як рівень інфляції в Австралії підскочив до 33-річного максимуму минулого кварталу, що змусило трейдерів збільшити ставки на те, що Резервному банку Австралії доведеться посилити відсоткові ставки ще більше.

Оскільки Китай повертається після новорічних свят за місячним календарем, увага буде зосереджена на майбутньому випуску даних індексу менеджерів із закупівель (PMI) у вівторок.

"Поки що дані, що надходять з Китаю, або настрої, що виходять з Китаю, дійсно говорять про те, що, ймовірно, відбудеться хороше відновлення роботи з точки зору активності", - сказав Родріго Катріл, валютний стратег Національного банку Австралії.

Материковий юань підскочив до долара в понеділок, піднявшись приблизно на 0,5% до 6,7492, оскільки інвестори вітали ознаки відновлення економіки, на які вказують надійні дані про витрати на відпочинок та туризм.