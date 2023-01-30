Китайські акції зростають після тижневої відпустки

Китайські фондові ринки різко зросли у понеділок, оскільки вони відновили торгівлю після місячного Нового року, тоді як зобов'язання уряду збільшити витрати та підтримати економічне зростання також сприяло піднесенню.

Індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 1,3%, а індекс Shanghai Composite додав 0,6%, більшість секторів торгуються в плюсі. Акції автомобілів та промислових підприємств показали найкращі результати на початку торгів, тоді як акції енергетичних компаній знизилися.

У повідомленнях державних ЗМІ йшлося про те, що побутові поїздки та витрати різко відновилися під час свята майже до рівня до пандемії, що є гарною ознакою для китайської економіки. Святкування Місячного Нового року у 2023 році було першим за три роки, яке проходило без будь-яких обмежень проти COVID, після того, як у грудні країна почала згортати свою сувору політику нульового COVID.

Нещодавно Китай також відкрив свої міжнародні кордони, закріпивши відмову від політики нульового поширення COVID, яка заважала економіці з 2020 року.

Цього тижня основна увага приділяється ключовим показникам ділової активності, які, як очікується, покращаться у січні порівняно з попереднім місяцем, оскільки країна послабила додаткові заходи щодо боротьби з COVID.

Але очікується, що загальна активність, як і раніше, залишатиметься на території скорочення, оскільки друга за величиною економіка світу не оговтується від наслідків суворих обмежень проти COVID до 2022 року. Вказані обмеження також викликали різке уповільнення економічного зростання Китаю, хоча країна, як і раніше, процвітала краще, ніж очікувалося у четвертому кварталі.

Китай щосили намагається підтримати зростання, оскільки уряд вжив низку заходів стимулювання до 2022 року для підтримки економіки. У повідомленнях за вихідні йдеться, що Державна рада країни пообіцяла підвищити місцеве економічне зростання та споживання цього року.

Очікується також, що зростання кількості випадків зараження COVID-19 у країні затримає більш масштабне відновлення економіки, оскільки країна бореться із найсерйознішим спалахом COVID-19.

Але органи охорони здоров'я нещодавно повідомили про різке зниження кількості нових смертей від вірусу, навіть незважаючи на те, що місячний Новий рік збільшив можливість передачі вірусу.

Акції Гонконгу відставали від своїх китайських аналогів: індекс Hang Seng знизився на 0,5% через слабкість акцій основних технологічних компаній, перш ніж цього тижня було опубліковано багато ключових доходів. Ширші азіатські акції також були приглушені в очікуванні засідання Федеральної резервної системи цього тижня.