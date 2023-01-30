Волл-стріт закрилася в плюсі, зазнавши тижневого зростання напередодні засідання ФРС

Індекси Волл-стріт зросли в п'ятницю, ознаменувавши кінець важкого тижня, коли економічні дані та прогнози корпоративних доходів натякали на зниження попиту, а також на економічну стійкість напередодні засідання Федеральної резервної системи з грошово-кредитної політики цього тижня.

Всі три основні фондові індекси США завершили сесію в плюсі, при цьому Nasdaq, заснований на імпульсних акціях з мегакапіталізацією, досяг найбільшого зростання.

З моменту закриття позаминулої п'ятниці S&P та Dow продемонстрували своє третє тижневе зростання за чотири дні, тоді як високотехнологічний Nasdaq зафіксував четверте тижневе зростання поспіль.

Поки що в перші тижні 2023 року Nasdaq підскочив на 11%, а S&P 500 та Dow - на 6% та 2,5% відповідно.

"Це хороший кінець ще одного хорошого тижня того, що обіцяє стати історично сильним місяцем", - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омаху. «Це усвідомлення того, що інфляція продовжує швидко знижуватися, і це знімає багато побоювань щодо економіки».

Довгоочікуваний звіт Міністерства торгівлі про витрати на особисте споживання (PCE) вийшов здебільшого відповідно до консенсусу, показавши пом'якшення попиту та уповільнення інфляції - саме на це й націлено обмежувальне підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

"(Звіт PCE) - це ще один структурний елемент даних про інфляцію, які ми бачили останнім часом", - додав Детрік. «Ланцюжки поставок продовжують відкриватися і покращуватися, відкриваючи двері для ФРС, щоб закінчити свій агресивний цикл підвищення ставок».

Проте голова ФРС Джером Пауелл ясно заявив, що боротьба центрального банку проти багаторічної інфляції далека від завершення. Фінансові ринки, як і раніше, вважають, що центральний банк підвищить цільову ставку за фондами ФРС ще на 25 базисних пунктів після завершення засідання з питань політики наступного тижня.

Сезон звітності за четвертий квартал йде повним ходом, про це повідомили 143 компанії з S&P 500. За даними Refinitiv, з них 67,8% перевершили очікування трейдерів, що трохи краще за довгостроковий середній показник 66%, але значно нижчий за показник 76% за останні чотири кварталу.

Тепер аналітики прогнозують падіння сукупного прибутку S&P 500 на 2,9% у річному обчисленні порівняно з помірнішим річним падінням на 1,6%, що спостерігалося 1 січня, за даними Refinitiv.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 28,67 пунктів, або 0,08%, до 33 978,08 пунктів, S&P 500 додав 10,13 пунктів, або 0,25%, до 4070,56 пунктів, а Nasdaq Composite додав 1 ,30 Пункт, або 0,95%, до 11 621,71 пункту.

Серед 11 основних секторів S&P 500 споживчий сектор лідирував у відсотковому зростанні, тоді як енергетика зазнала найбільших відсоткових втрат, знизившись на 2%.

Акції Intel Corp впали на 6,4% після того, як виробник чіпів представив похмурі прогнози доходів.

Chevron Corp повідомила про рекордний прибуток за 2022 рік, але прибуток у четвертому кварталі не виправдав очікувань, внаслідок чого акції впали на 4,4%.

Платіжні компанії American Express Co і Visa Inc, що конкурують, повідомили про результати, що перевершують консенсус, що послабило побоювання з приводу зниження споживчого попиту. Там акції підскочили на 10,5% та 3,0% відповідно.

Наступного тижня, на додачу до засідання ФРС та даних із зайнятості за січень, очікується низка важливих звітів про доходи, зокрема від Apple Inc, Amazon.com, Alphabet Inc та Meta Platforms, серед інших.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,40 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,34 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 15 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 94 нових максимуми та 32 нових мінімуми.

Обсяг торгів на біржах США становив 11,88 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,10 млрд за останні 20 торгових днів.