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Чистий продаж НБУ цього тижня скоротився до $715 млн
22:38 27.01.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) у четвертий тиждень року знизився до $664,0 млн із $714,9 млн тижнем раніше.
Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 23 до 27 січня він придбав $3,2 млн, що приблизно вдвічі нижче за звичайні обсяги купівлі в період війни, тоді як продав $667,2 млн порівняно з $722,4 млн тижнем раніше.
На готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав зовсім небагато - приблизно на 0,10 грн, до близько 40,45 грн/$1, а спред залишився вузьким.
Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в грудні зріс до $3,16 млрд із $1,57 млрд у листопаді та $2,03 млрд у жовтні. За чотири тижні січня інтервенції становили $2,71 млрд.
Міжнародні резерви Нацбанку в грудні зросли на 1,9%, або на $536,4 млн - до $28,491 млрд, завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримки фіксованого курсу. За словами заступника голови Нацбанку Юрія Гелетія, така ситуація збереглася і в січні, тому за його підсумками резерви зростуть приблизно до $30 млрд.
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