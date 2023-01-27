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АНАЛІТИКА

Bloomberg дізнався про розробку Moody's системи скорингу для стейблкойнів

15:58 27.01.2023 |

Фінанси

 

Агентство Moody's працює над системою оцінки стейблкоїнів, повідомляє Bloomberg із посиланням на знайомі з ситуацією джерела.

За даними видання, експерти планують аналізувати до 20 «стабільних монет» на основі перевірки резервів, якими вони забезпечені.

Проєкт все ще знаходиться на ранніх стадіях, заявила знайома з планами Moody's особа. Представник агентства відмовився від коментарів.

Увага експертів та регуляторів останнім часом прикута до стейблкоїнів на тлі того, як вони стають все більш популярним активом. За даними емітенту USDT - Tether Limited - протягом 2022 року обсяг фінансових операцій з монетою перевищив показники платіжних корпорацій Visa та Mastercard.

У січні CEO Visa Альфред Келлі визнав важливу роль стейблкоїнів та цифрових валют центробанків у платежах.


Bloomberg дізнався про розробку Moody's системи скорингу для стейблкойнів

 
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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