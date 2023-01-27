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НБУ позбавить банки можливості заробляти на залишках з поточних рахунків населення, - Рожкова

09:22 27.01.2023 |

Фінанси

 

Національний банк з березня підвищує норми резервування банків за поточними коштами населення ще на 10%. Це позбавить банки можливості заробляти на цих залишках та спонукатиме підвищувати ставки за депозитами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням першого заступника голови НБУ Катерину Рожкову у Facebook.

"Що це значить для банків? Вони не зможуть заробляти на цих залишках нічого", - написала вона.

Як зазначила Рожкова, на жаль, банки керуючись короткостроковими комерційними цілями зовсім не поспішали підвищувати ставки за депозитами після підняття ключової ставки попри багаточисельні вербальні інтервенції з боку НБУ.

"В результаті маємо небезпечний для фінансової стабільності значний за обсягами "навіс" у вигляді залишків на поточних рахунках населення, який щомісяця збільшується. І не за рахунок конкуренції чи маркетингових зусиль. Скоріше всупереч відсутності будь-яких зусиль з боку банків", - повідомила перший заступник голови НБУ.

За її словами, два основних чинника зростання залишків: соціальні та інші виплати уряду та обмеження на зняття готівки, які ввів НБУ 24 лютого минулого року.

Рожкова зазначила, що за умови поступової відміни обмежень, ці кошти миттєво опиняться на готівковому ринку. І, з одного боку, будуть тиснути на готівковий курс, з іншого - погіршать стан ліквідності банків.

"Тож розрахунок на те, що потенційні втрати доходів таки змусять банки підвищити привабливість строкових депозитів", - додала Рожкова.

Нагадаємо, НБУ з 11 лютого на 5 в. п. збільшуються нормативи формування банками обов'язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб, а також за коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів й кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій. Зокрема, з 5% до 10% - у національній валюті та з 15% до 20% - в іноземній валюті.

Додатково з 11 березня будуть підвищені на 10 в. п. нормативи формування банками обов'язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валютах. На цю частину резервів не поширюватиметься механізм покриття бенчмарк-ОВДП.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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