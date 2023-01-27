Азіатські фондові індекси зростають слідом за позитивним показником ВВП США, Adani збільшує втрати

Більшість азіатських фондових ринків зросли в п'ятницю, оскільки апетит до активів, орієнтованих на ризик, був підтриманий вищими, ніж очікувалося, даними про економічне зростання США, в той час як індійські акції продовжили падіння, оскільки важкоатлет Adani залишався під тиском, через звіт шорт-сейлера.

Нічні дані показали, що найбільша економіка світу зросла більше, ніж очікувалося, у четвертому кварталі, розвіявши деякі побоювання щодо неминучості рецесії. Це викликало різке зростання на Волл-стріт, яке, у свою чергу, поширилося на Азію.

Південнокорейський індекс KOSPI показав найкращі результати за день, піднявшись майже на 1%, тоді як індонезійські акції показали зростання у Південно-Східній Азії, піднявшись на 0,7%.

Австралійський індекс ASX 200 також зріс на 0,5%, оскільки дані показали деяке уповільнення інфляції місцевого індексу цін виробників у четвертому кварталі, що може призвести до зниження споживчих цін.

З іншого боку, індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 впали приблизно на 0,7% та 1% відповідно, оскільки продажі акцій компаній Adani Group відновилися після ринкових вихідних у четвер.

Конгломерат відкинув звинувачення у шахрайстві та маніпулюванні ринком, висунуті Hindenburg Research, та погрожував судовим позовом проти продавця коротких позицій.

Але реакція Адані, схоже, не переконала ринки, оскільки продаж семи зареєстрованих на біржі фірм конгломерату не припиниться.

Акції Adani Total Gas Ltd та Adani Transmission Ltd постраждали найбільше, впавши більш ніж на 13% кожна. Низка слабких банківських доходів також чинила тиск на індійські акції, тоді як ринки побоювалися будь-якого потенційного зараження кредитного сектора з боку Адані.

Японський індекс Nikkei 225 також відстав від своїх аналогів за день, піднявшись менш ніж на 0,1% після того, як дані показали, що інфляція у столиці країни зросла більше, ніж очікувалося, у січні. Показання зазвичай передвіщають аналогічну тенденцію загальнонаціональної інфляції ІСЦ, яка вже досягла 41-річного максимуму і значно перевищує річний цільовий показник Банку Японії на 2%.

Перспективи японських акцій затьмарені невизначеністю щодо планів Банку Японії стосовно грошово-кредитної політики. Хоча очікується, що зростання інфляції в країні зрештою покладе край надм'якої позиції банку, трейдери не впевнені, коли такий крок може статися після того, як Банк Японії ухилився від ринкових очікувань на своєму січневому засіданні.

У центрі уваги ширших азіатських ринків тепер знаходяться китайські ринки, які знову відкриваються після тижневої відпустки, а також засідання Федеральної резервної системи наступного тижня.