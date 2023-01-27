Американські індекси закрилия у зеленій зоні, оскільки дані щодо ВВП послаблюють побоювання з приводу рецесії

Волл-стріт завершила мінливу сесію в четвер зростанням, оскільки інвестори зіткнулися з натиском економічних даних і низки змішаних корпоративних доходів, і весь цей час стежили за тим, як годинник наближається до засідання Федеральної резервної системи з грошово-кредитної політики наступного тижня.

У той час як усі три основні фондові індекси США зросли, акції мегакапіталізації, підтримані вищим прибутком Tesla Inc та оптимістичним прогнозом продажів, допомогли Nasdaq вийти у лідери.

Низка даних показала, що економіка США в четвертому кварталі показала кращі результати, ніж очікували аналітики, а ринок праці залишається напруженим, незважаючи на деякі ознаки послаблення попиту. Це гострий меч для інвесторів, оскільки це може підштовхнути ФРС до того, щоб довше утримувати ключові відсоткові ставки на обмежувальному рівні.

У той час як фінансові ринки здебільшого оцінили ставку центрального банку в 25 базисних пунктів, ця думка не одностайна.

"В економічних даних було щось для всіх: для мрійників, які думають, що економіка досить повільна, щоб призупинити роботу ФРС, і для песимістів, які вважають, що зростання все ще занадто високе, щоб ФРС могла відступити", - сказав Девід Картер, керуючий директор JPMorgan Private Bank у Нью-Йорку.

"Надія - це не інвестиційна стратегія, і економічні факти незабаром можуть вплинути на ринок", - додав Картер. «Найбільша невизначеність у тому, що станеться у другій половині цього року».

Сезон звітності за четвертий квартал пішов на повний хід, і більше чверті компаній з S&P 500 прозвітували про це. За даними Refinitiv, із них 69% перевершили консенсус-оцінки порівняно з 67% у середу.

Наразі аналітики прогнозують падіння сукупного прибутку у четвертому кварталі на 2,7%, що гірше, ніж зниження на 1,6% у річному обчисленні, що спостерігалося 1 січня, але покращення порівняно з річним зниженням на 3% станом на середу, згідно з Refinitiv .

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 205,57 пункту, або 0,61%, до 33 949,41 пункту, S&P 500 додав 44,21 пункту, або 1,10%, до 4060,43 пункту, а Nasdaq Composite додав , 06 пункту, або 1,76%, до 11 512,41 пункту.

З 11 основних секторів S&P 500 усі, крім основних споживчих товарів, зросли. Енергетика лідирувала у відсотковому співвідношенні, чому сприяло зростання цін на нафту через ознаки збільшення попиту з боку Китаю.

Tesla Inc забезпечила один із найзначніших імпульсів для S&P 500 та Nasdaq: її акції підскочили на 11,0% після звіту про доходи.

Chevron Corp оголосила, що потроїть свій бюджет на викуп акцій, внаслідок чого акції нафтової компанії зросли на 4,9%.

Акції IBM впали на 4,5% після оголошення про те, що вона скоротить робочі місця і позбавиться деяких активів після невиконання річного цільового показника обороних коштів.

Акції Bed Bath & Beyond Ink впали на 22,2% після того, як рітейлер товарів для дому отримав повідомлення про дефолт від JPMorgan Chase.

Акції Southwest Airlines Co впали на 3,2% після попередження про збитки за поточний квартал.

І, незважаючи на прогнози високого попиту на авіаперевезення у 2023 році, ширший індекс S&P 1500 Airlines впав на 0,9%.

Можливо, це якось пов'язано з прогнозом виручки Mastercard Inc, що розчаровує, за поточний квартал, в якому йдеться про очікуване зниження незадоволеного попиту на поїздки. Акції компанії споживчих платежів упали на 1,3%.

Акції Intel Corp впали на 6% в ході розширених торгів після того, як компанія повідомила про доходи нижче за очікування Street.

Конкурент Mastercard Visa Inc додав майже 2% у неробочий час після того, як повідомив про зростання квартального прибутку завдяки стійким споживчим витратам.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,35 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,45 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 23 нових 52-тижневих максимуму та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 111 нових максимумів та 32 нових мінімуму.

Обсяг на біржах США становив 11,34 млрд акцій у порівнянні із середнім показником у 10,93 млрд за останні 20 торгових днів.