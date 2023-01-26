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Нацбанк поки що відтермінував повернення термінових депсертифікатів, планує відпрацювати схему до початку березня
15:50 26.01.2023 |
Національний банк України (НБУ) наразі відтермінував повернення термінових депсертифікатів, планує відпрацювати схему до початку березня, повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
"Завдання щодо відновлення термінових депозитних сертифікатів та нормалізації нашого операційного дизайну перед нами стоїть, його закріплено у нас в меморандумі з МВФ. Ми домовилися, що до наступного засідання КМП на початку березня ми напрацюємо спільну тему, як ці термінові депозитні сертифікати мають вписуватися в наш загальний дизайн проведення монетарної політики", - сказав він на пресбрифінгу в четвер.
Заступник голови зазначив, що під час обговорення Комітет монетарної політики розглянув кілька опцій щодо відновлення термінових депсертифікатів.
"Це питання розглядалося у комплексі змін до операційного дизайну монетарної політики, який має, по-перше, забезпечувати дієвий вплив нашої політики на ринкові ставки, а далі на макроекономічні показники, по-друге, знижувати невизначеність на грошовому ринку, задавати стабільну вартість ресурсів на короткому відрізку кривої прибутковості для того, щоб формувати основу для фінансових ресурсів більшої терміновості та, по-третє, визначати активність банків на міжбанку", - пояснив Ніколайчук.
Він додав, що розглядаючи ці опції члени Комітету поки що зійшлися на думці, що всі ці опції мають свої переваги та недоліки і не є кращими за поточний стан.
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