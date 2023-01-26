Міжнародні резерви України за підсумками січня зростуть приблизно до $30 млрд, підстав для перефіксації курсу гривні немає - НБУ

Міжнародні резерви України за підсумками січня 2022 року зростуть приблизно до $30 млрд, підстав для перефіксації курсу гривні немає, повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій.

"Стан золотовалютних резервів. Ми закінчили рік на рівні $28,5 млрд, що було на $1 млрд більше обсягу резервів, з якими ми увійшли у війну. За результатами січня ми очікуємо їх на рівні близько $30 млрд. (...) Резервів достатньо "Наразі немає жодних підстав для прив'язки перифікації курсу. Нашою стратегічною метою є ослаблення, і ми над цим працюватимемо", - сказав він на пресбрифінгу в четвер.

Гелетій наголосив, що Україна має абсолютно адекватний рівень резервів і з урахуванням метрики МВФ.

"Ми маємо достатньо резервів і ми розраховуємо на ритмічну міжнародну допомогу для того, щоб здійснювати інтервенції", - додав заступник голови НБУ.

