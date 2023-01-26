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Нацбанк прогнозує збереження резервів $27 млрд у 2023 році, незважаючи на стрибок дефіциту поточного рахунку
14:25 26.01.2023 |
Національний банк України (НБУ) прогнозує збереження резервів на рівні $27 млрд до кінця 2023 року, незважаючи на стрибок дефіциту поточного рахунку, повідомила пресслужба регулятора у четвер.
"Враховуючи вже анонсовані обсяги міжнародної допомоги та прогрес у переговорах із МВФ, загальний обсяг офіційного фінансування у 2023 році може перевищити $38 млрд. Це дасть змогу уникнути емісійного фінансування бюджетного дефіциту у 2023 році та підтримати міжнародні резерви на достатньому рівні, навіть за умов тривалішого збереження високих ризиків безпеки. Очікується, що до кінця 2023 року міжнародні резерви становитимуть близько $27 млрд і далі зростатимуть", - йдеться у повідомленні.
НБУ нагадав, що у 2022 році Україна отримала понад $32 млрд міжнародної допомоги, з яких понад $14 млрд становили гранти.
"Завдяки цьому вдалося профінансувати більшу частину дефіциту зведеного бюджету (понад 27% ВВП без урахування грантів), а також наростити міжнародні резерви до $28,5 млрд наприкінці року", - зазначає регулятор.
Зазначається, що поточний рівень резервів є достатнім для забезпечення стійкості валютного ринку.
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