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АНАЛІТИКА

Зниження облікової ставки з 25% може початися на квартал раніше - з ІІ кв.-2024р.

14:18 26.01.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України (НБУ) прогнозує зниження облікової ставки з 25% з другого кварталу 2024 року, на квартал раніше, ніж очікувалося у попередньому прогнозі, свідчить оприлюднений у четвер прогноз облікової ставки НБУ.

Згідно з ним, ставка знизиться до 21% наприкінці 2024 року і до 14% наприкінці 2025 року.

Крім того, з ймовірністю у 30% облікова ставка з третього кварталу 2023 року перебуватиме в діапазоні 23-27%, до кінця 2024-го - 17-24%, а до кінця 2025-го - 12-17%.

Наголошується, що з ймовірністю 50% облікова ставка з третього кварталу 2023 року перебуватиме в діапазоні 22-28%, до кінця 2024-го - 15-26%, а до кінця 2025-го - 9-20%.

НБУ також припускає, що з ймовірністю 70% з третього кварталу 2023 року ставка залишиться в діапазонах 14-31%, до кінця 2024-го - 13-29%, а до кінця 2025-го - 6-23%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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