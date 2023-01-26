НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося

Національний банк України (НБУ), як і очікував ринок, знову зберіг облікову ставку на рівні 25% річних, повідомляється на сайті НБУ у четвер.

"З метою повернення інфляції на траєкторію стійкого зниження, а також підтримки курсової та макрофінансової стабільності в умовах високого рівня невизначеності правління Національного банку вирішило залишити облікову ставку на рівні 25%", - зазначено у повідомленні.

