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НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося

14:13 26.01.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України (НБУ), як і очікував ринок, знову зберіг облікову ставку на рівні 25% річних, повідомляється на сайті НБУ у четвер.

"З метою повернення інфляції на траєкторію стійкого зниження, а також підтримки курсової та макрофінансової стабільності в умовах високого рівня невизначеності правління Національного банку вирішило залишити облікову ставку на рівні 25%", - зазначено у повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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