CEO Visa заявив про важливу роль стейблкоїнів та CBDC у платежах

Генеральний директор фінансової корпорації Visa Альфред Келлі вважає, що блокчейн-технології можуть бути інтегровані в платіжні системи наступного покоління. Про це він заявив під час щорічної зустрічі з акціонерами компанії.

За словами очільника Visa, фірма вкладає гроші у розвиток платіжної екосистеми, але також інвестувала «незначну суму коштів» у криптофонди та фірми.

«Ще дуже рано, але ми продовжуємо вірити, що стейблкоїни та CBDC мають великий потенціал для розрахунків», - зазначив Келлі.

Окрім того, він запевнив в тому, що баланс корпорації не постраждав внаслідок «гучних провалів» деяких компаній в криптоіндустрії, зокрема крах біткоїн-біржі FTX та пов'язаних фірм:

«Ми не зазнали жодних втрат через це. У всьому, що ми робимо, ми зосереджені на впровадженні платіжної системи Visa. Репутація нашого бренду базується на довірі».