Канадські «облігації суверенітету України» допущені до обігу в Україні

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила до обігу в Україні випущені Канадою "Облігації суверенітету України" (ISIN CA135087P733) на CAD500 млн (близько $373,3 млн), кошти від розміщення яких були у вигляді кредиту надані Україні.

Відповідне рішення НКЦПФР ухвалила на засіданні в середу, йдеться на її сайті.

Як повідомляв раніше уряд Канади, випуск облігацій на підтримку України мав великий попит у інвесторів у Канаді та за кордоном, книга замовлень перевищила CAD500 млн, купонна ставка становить 3,245%, виплата купонів здійснюватиметься двічі на рік - 24 лютого та 24 серпня, а погашення заплановано на 24 серпня 2027 року, у День незалежності України.

Згідно з інформацією на Франкфуртській біржі, наразі ці облігації котируються за курсом 101,285% від номіналу.