Азіатські акції оновили 7-місячний максимум після відновлення торгів у Гонконгу

Азіатські акції виросли до нового семимісячного максимуму в четвер, а акції Гонконгу наздогнали зростання інших ринків, оскільки торгівля відновилася після триденного святнування Нового року за місячним календарем.

Найширший індекс MSCI акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону поза Японії зріс на 0,56% до 555,81. Гонконгський індекс Hang-Seng зріс на 1,6%.

Проте японський Nikkei був на 0,25% нижчим.

Торги у четвер були млявими, оскільки Австралія була закрита у зв'язку зі святом, а деякі частини Азії, включаючи Китай, все ще були відсутні у зв'язку зі святкуванням Місячного Нового року.

Трейдери, які роблять ставку на те, що Федеральний уряд США скоро пом'якшить свою агресивну політику підвищення ставок, отримали підтримку після того, як Банк Канади в середу став першим великим центральним банком, який заявив, що швидше за все поки утримається від подальшого підвищення.

Після серії масштабних підвищення ставок минулого року центральний банк США тепер, як очікується, підвищить ставки на 25 базисних пунктів менше наступного тижня через ознаки зниження інфляції.

"Сьогоднішній звіт щодо ВВП США представлятиме ключовий інтерес для оцінки того, чи зможуть зберегтися ринкові очікування, що зміщуються у бік м'якої посадки, а не рецесії", - заявили стратеги Saxo у записці для клієнтів.

Перспектива менш агресивного посилення грошово-кредитної політики породила очікування так званої «м'якої посадки» - сценарію, за якого інфляція знижується на тлі слабкого, але стійкого економічного зростання.

Але слабкі корпоративні звіти досі відродили побоювання з приводу економічних наслідків обмежувальної політики ФРС, і S&P 500 закрився нижче за вчорашній день.

Компанія Boeing Co в середу повідомила про більші збитки в 2022 році через слабкість свого оборонного підрозділу, оскільки вона попередила про подальші проблеми з ланцюжком поставок, оскільки американський виробник літаків не виправдав очікувань Уолл-стріт щодо виручки та прибутку на акцію в останньому кварталі рік.

Увага інвесторів також буде прикута до засідань Банку Англії та Європейського центрального банку, які відбудуться наступного тижня, і трейдери шукатимуть підказки щодо того, коли центральні банки, найімовірніше, стануть голубиними.

На валютному ринку індекс долара, який вимірює валюту США по відношенню до шести основних конкурентів, становив 101,57, що неподалік восьмимісячного мінімуму 101,51, якого він торкнувся минулого тижня.

Японська єна зміцнилася на 0,32% до 129,19 долара за долар, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні 1,2407 долара, що на 0,06% більше за день.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася на 1,7 базисних пунктів до 3,445%, а доходність 30-річних казначейських облігацій знизилася на 2,2 базисних пунктів до 3,602%.

Частина кривої прибутковості казначейських облігацій США, що вимірює розрив між прибутковістю двох-і 10-річних казначейських облігацій, що розглядається як індикатор економічних очікувань, склала -68,8 базисних пункту. За словами аналітиків, інверсія цієї кривої передбачила вісім із дев'яти останніх рецесій.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій США, яка зазвичай змінюється відповідно до очікувань за процентними ставками, знизилася на 0,6 базисних пунктів до 4,131%.

Ціни на золото досягли дев'ятимісячного максимуму в четвер, при цьому спотове золото залишилося на рівні $1946,73 за унцію після досягнення найвищого рівня з квітня 2022 року.