Долар коливається поблизу восьмимісячного мінімуму напередодні засідання Центробанку

Долар тримається близько до восьмимісячного мінімуму щодо своїх аналогів у четвер, оскільки похмурий сезон корпоративних звітів у США посилив побоювання з приводу рецесії, а трейдери зберігали пильність напередодні багатьох засідань центральних банків наступного тижня.

Індекс долара США, який вимірює долар США щодо кошика валют, піднявся на 0,1% до 101,65 після падіння до 101,52 на початку сесії, протестувавши восьмимісячний мінімум 101,51 минулого тижня.

Торгівля була млявою: Австралія пішла у відпустку, а деякі частини Азії все ще не зустрічали Місячний Новий рік.

Невтішні звіти та прогнози американських компаній, а також низка звільнень у технологічному секторі посилили побоювання з приводу різкого економічного спаду в Сполучених Штатах, змусивши інвесторів знизити очікування щодо того, скільки ще часу Федеральній резервній системі буде потрібно для агресивного підвищення процентних ставок.

"Зараз є ознаки того, що економіка США може сповільнитися більш істотно", - заявили економісти Wells Fargo.

«Оскільки ФРС більше не веде боротьбу за підвищення процентних ставок, а економічні тенденції в США погіршаться, ми тепер вважаємо, що долар США вступив у період циклічного знецінення по відношенню до більшості іноземних валют».

Комітет ФРС із встановлення політики розпочне дводенне засідання наступного тижня, і ринки оцінили підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів (б.п.), що є кроком вниз порівняно з підвищеннями на 50 та 75 б.п., що спостерігалися у минулого року.

Незабаром Міністерство торгівлі має опублікувати попередні оцінки валового внутрішнього продукту США за четвертий квартал.

Тим часом ринки очікують, що політики у Банку Англії та Європейському центральному банку (ЄЦБ), які також зустрінуться наступного тижня, підвищать ставки на 50 базисних пунктів. ЄЦБ, швидше за все, залишиться яструбиним.

Стерлінг стабільний на рівні 1,2400 долара, тоді як євро подешевшав на 0,03% до 1,0911 долара, хоч і залишився близьким до свого дев'ятимісячного максимуму 1,0927 долара, досягнутого в понеділок.

"Євро дійсно привертає велику увагу", - сказав Джаррод Керр, головний економіст Kiwibank. Єврозона «пережила сприятливу зиму... Енергетична криза, на яку чекали люди, ще не зовсім розігралася».

Канадський долар наразі торгується на рівні 1,3399 за долар США після того, як Банк Канади в середу підвищив ключову процентну ставку до 4,5%, але став першим великим центральним банком, який бореться з глобальною інфляцією, який заявив, що, швидше за все, поки що утримається від подальшого підвищення.

Австралійський долар зріс на 0,2% до 0,7117 долара на тлі збільшених очікувань того, що Резервний банк Австралії має ще багато зробити для підвищення процентних ставок, після того як опубліковані в середу приголомшливі дані показали, що інфляція в Австралії зросла до 33- літнього максимуму минулого кварталу.

Новозеландський долар зріс на 0,1% до 0,6486 долара, впавши на 0,43% на попередній сесії, оскільки річна інфляція в Новій Зеландії в четвертому кварталі виявилася нижчою за прогноз її центрального банку.

В Азії японська єна зросла на 0,2% до 129,32 доларів за долар.

Керівники Банку Японії (BOJ) обговорили перспективи інфляції на своєму січневому засіданні, попередивши, що для сталого зростання заробітної плати може знадобитися час, як показав короткий виклад думок на їхньому засіданні в четвер.

На цьому засіданні Банк Японії зберіг наднизькі відсоткові ставки без змін, але посилив інструмент грошово-кредитної політики, щоб не допустити, щоб дохідність 10-річних облігацій перевищила нову межу 0,5%. Його рішення кинуло виклик очікуванням ринку щодо подальших коригувань грошово-кредитної політики.