Акції падають, оскільки корпоративні результати спонукають до побоювання рецесії

Світові фондові ринки в середу впали, оскільки погані корпоративні результати посилили побоювання з приводу рецесії, так само як і продовження інверсії прибутковості короткострокових і довгострокових казначейських облігацій, що є провісником економічного спаду.

Але основні індекси на Уолл-стріт різко скоротили втрати, припускаючи, що багато хто вважає, що спад у поєднанні зі зростанням безробіття змусить Федеральну резервну систему відмовитися від агресивного посилення грошово-кредитної політики і незабаром знизити відсоткові ставки.

Прибутковість короткострокових казначейських облігацій була інвертована або вищою, ніж дохідність довгострокового державного боргу протягом деякого часу. Крива прибутковості тримісячних та 10-річних векселів звузилася в середу, але, як і раніше, сильно перевернута на рівні -123,5 базисних пункту.

"Кожній рецесії передувала якась інверсія кривої прибутковості", - сказав Джозеф Лаворгна, головний економіст США в SMBC Nikko Securities у Нью-Йорку.

Але при ставці одноденного запозичення ФРС на рівні 4,25%-4,5% це є «обмежувальним» і таким, що сповільнює зростання, що може призвести до великих втрат робочих місць у найближчі місяць або два, що змусить центральний банк США знизити відсоткові ставки до середини року.

Корпоративна Америка також сигналізувала про майбутні проблеми. Невтішні результати Boeing у середу на тлі обмежень у ланцюжку поставок, що продовжуються, посилили побоювання з приводу уповільнення зростання, в той час як Microsoft Corp попередила своїх клієнтів про обережність щодо витрат в умовах невизначеної економіки у вівторок пізно ввечері.

Ф'ючерси оцінюють із ймовірністю 94,7% підвищення на 25 базисних пунктів, за результатами дводенної зустрічі ФРС 1 лютого.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася на 2,2 базисних пункти до 3,445%, що значно нижче за прогноз ФРС про те, що її цільова ставка залишиться вище 5% наступного року.

Двоє з трьох американців кажуть, що вони більше переймаються оплатою рахунків, ніж заощадженнями на своє фінансове майбутнє, сказав Йохан Гран, голова ETF в Allianz Investment Management у Міннеаполісі, посилаючись на опитування, проведене його компанією.

Хоча центральний банк США внесе деякі зміни, "вони недостатньо значні, щоб відлякати ФРС від заявлених наказів", - сказав Гран. "Ворог - інфляція, каталізатор - ринок праці, і в цьому суть".

Уолл-стріт закрилася, мало що змінилося. Промисловий індекс Dow Jones виріс на 0,03% (33,743.84), S&P 500 упав на 0,02% (4,016.22), а Nasdaq Composite впав на 0,18% (11,313.36) після зниження більш ніж на 2% раніше.