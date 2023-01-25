Долар зміцнюється до євро та фунта, перейшов до зниження в парі з єною

Долар США зміцнюється до євро та фунта стерлінгів на торгах у середу, перейшов до зниження в парі з ієною.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - менше 0,1%.

У центрі уваги трейдерів цього тижня - попередні дані про ВВП США за четвертий квартал, які оприлюднять міністерство торгівлі США 26 січня. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає уповільнення темпів зростання американської економіки у жовтні-грудні до 2,6% із 3,2% у третьому кварталі.

Опубліковані у вівторок дані показали послаблення ділової активності в Штатах.

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) у США, що розраховується S&P Global, у січні зріс до 46,6 пункту з 45 пунктів місяцем раніше. Значення індексу нижче за позначку в 50 пунктів говорить про скорочення ділової активності. Американський PMI залишається нижчим від цього рівня вже сім місяців поспіль.

Ділова активність у січні продовжила падати як у промисловому секторі, так і у сфері послуг США, показали попередні дані S&P Global.

Експерти очікують, що ослаблення економічного підйому підштовхне Федеральну резервну систему (ФРС) до уповільнення темпів підвищення базової процентної ставки.

Пара євро/долар за даними на 14:00 EET торгується на рівні $1,0866 порівняно з $1,0888 на закриття ринку у вівторок.

Курс фунта опустився до $1,2303 у порівнянні з $1,2329 напередодні.

Курс долара в парі з ієною знизився до 129,71 єни проти 130,17 єни за підсумками попередніх торгів.

Кабінет міністрів Японії в середу погіршив оцінку економічної ситуації в країні вперше за 11 місяців через послаблення обсягів світової торгівлі в умовах глобального спаду, повідомило агентство Bloomberg.

Незважаючи на спад активності у низці секторів, економіка країни продовжує стримане зростання, зазначають в уряді.