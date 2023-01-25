Банки видали кредитів під держгарантії на портфельній основі в грудні ще на 4 мільярди

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 19 286 кредитів на загальну суму 61,45 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що станом на 1 січня 28 банків-кредиторів обслуговують 16 745 кредитів на суму 52,66 млрд грн. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 28,39 млрд грн. Це близько 78 % від загального ліміту наданих гарантій (36,36 млрд грн).

При цьому у грудні 2022 року укладено 1 672 кредитні договори на суму 4,04 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2 млрд грн.

За кількістю кредитів лідирує АТ КБ "Приватбанк" - 12 029 кредитів на загальну суму 18,92 млрд грн, що становить 88% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ "Ощадбанк" - 1 987 кредитів на загальну суму 8,06 млрд грн (відповідно - 74% від ліміту банку).

Найбільшим попитом програма користується у Одеській області - 1 189 кредитів на 3,92 млрд грн, у Києві - 979 кредитів майже на 3,5 млрд грн, у Дніпропетровській області - 1 490 кредитів на 3,42 млрд грн та у Кіровоградській - 789 кредитів на 3,39 млрд грн.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах як сільське господарство (7 083 кредити на 34,36 млрд грн), оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів (6 038 кредитів на загальну суму 9,77 млрд грн) та переробна промисловість (1 396 кредитів на 5,17 млрд грн).