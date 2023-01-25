S&P 500 закрився невеликим зниженням після серії змішаних звітів та збою при відкритті

S&P 500 завершив номінальне зниження у вівторок на закритті нестійкої сесії, відзначеної безліччю змішаних доходів та технічним збоєм на відкритті торгів.

Ряд акцій, зареєстрованих на NYSE, було зупинено на початку сесії через явний технічний збій, який викликав початкову плутанину в цінах і спонукав Комісію з цінних паперів та бірж США (SEC) провести розслідування.

Збій торкнувся понад 80 акцій, що викликало сильні коливання цін відкриття десятків акцій, включаючи Walmart Inc та Nike Inc.

"У всіх проблеми з комп'ютерами, спочатку у авіакомпаній, а тепер у NYSE", - сказав Тім Грискі, старший портфельний стратег Ingalls & Snyder у Нью-Йорку. "Здається, це було швидко виправлено".

"Деякі відбитки були явно поганими", - додав Гриски. «Це був сюрприз. Несподіваний».

Nasdaq приєднався до S&P 500 на негативній території, в той час як Dow закрився трохи вищим.

Сезон звітності за четвертий квартал у самому розпалі: 72 компанії з S&P 500 вже відзвітували. За даними Refinitiv, з них 65% перевершили консенсус, що трохи нижче за довгостроковий середній показник у 66%.

Загалом аналітики тепер очікують, що прибуток S&P 500 буде на 2,9% нижчим, ніж у кварталі минулого року, порівняно зі зниженням на 1,6% у річному обчисленні, що спостерігалося 1 січня, повідомляє Refinitiv.

"ФРС розгляне звіти про прибутки та збитки і подивиться, як справи в економіці, враховуючи підвищення ставок та інші проблеми", - сказав Гриски. "Ми наближаємося до того моменту, коли ФРС побачить достатній прогрес у боротьбі з інфляцією, щоб зупинити підвищення (відсоткових) ставок, і тому ринки останнім часом реагують позитивно".

Економічні дані показали дрібніше, ніж очікувалося, скорочення у виробничому секторі та секторі послуг у перші тижні року, що свідчить про те, що обмежувальні відсоткові ставки Федеральної резервної системи знижують попит.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 104,4 пункту, або 0,31%, до 33 733,96 пунктів, S&P 500 втратив 2,86 пунктів, або 0,07%, до 4016,95 пунктів, а Nasdaq Composite впав на 30 ,14 Пункт, або 0,27%, до 11 334,27 пункту.

Серед 11 основних секторів S&P 500 промислові підприємства лідирували у відсотковому відношенні, тоді як послуги зв'язку зазнали найбільших втрат.

Акції Intercontinental Exchange Inc, власника Нью-Йоркської фондової біржі, впали на 2,2%, оскільки слідчі SEC шукали причину плутанини, що виникла у вівторок.

Акції Alphabet Inc впали на 2,1% після того, як Міністерство юстиції подало позов проти Google за зловживання своїм домінуючим становищем у бізнесі цифрової реклами.

Промислові конгломерати 3M Co та General Electric Co продемонстрували невтішні перспективи через інфляційні зустрічні вітри.

Акції 3M втратили 6,2%, а акції General Electric зросли на 1,2%.

Аерокосмічні/оборонні компанії Lockheed Martin Corp та Raytheon Technologies Corp продемонстрували контрасти: перша опублікувала невтішний прогноз прибутку, а друга перевершила оцінки сталого попиту на поїздки.

Lockheed Martin і Raytheon зросли на 1,8% та 3,3% відповідно.

Залізничний оператор Union Pacific Corp не зміг оцінити прибуток через нестачу робочої сили та суворі погодні умови, що затримали постачання. Його акції втратили 3,3%.

Microsoft додала більше 4% у розширеній торгівлі після того, як мало не проґавила оцінки квартальної виручки.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,01 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,17 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 26 нових 52-тижневих максимумів та 10 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 77 нових максимумів та 22 нових мінімуму.

Обсяг торгів на біржах США становив 10,58 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,61 млрд за останні 20 торгових днів.