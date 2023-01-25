ЄС вимагатиме від банків тримати євро власного капіталу на кожен євро у криптовалюті

У вівторок законодавці Європейського Союзу підтримали проєкт закону про імплементацію останнього етапу постфінансових глобальних банківських правил капіталу, додавши так звані "заборонні" вимоги для покриття ризиків від криптоактивів.

Комітет з економічних питань Європейського парламенту схвалив законопроєкт про введення правил капіталу "Базеля III" з січня 2025 року, хоча й підтримав кілька тимчасових розбіжностей, щоб дати банкам більше часу для адаптації.

США, Велика Британія та інші країни вживають подібних заходів, але комітет ввів у проєкт закону нові елементи, зокрема вимогу до банків мати достатньо капіталу, щоб повністю покрити авуари криптовалют.

"Банки будуть зобов'язані тримати євро власного капіталу за кожен євро, який вони зберігають у криптовалюті", - сказав Маркус Фербер, правоцентристський німецький член комітету.

Цей крок є тимчасовим заходом до прийняття нового законодавства ЄС та відповідає рекомендаціям світових банківських регуляторів.

"Такі вимоги до капіталу допоможуть запобігти переходу нестабільності з криптосвіту на фінансову систему", - сказав Фербер.

Асоціація фінансових ринків Європи (AFME) заявила, що проєкт закону не містить визначення криптоактивів і може в кінцевому підсумку також застосовуватися до токенізованих цінних паперів.

Країни ЄС уже схвалили свою версію проєкту закону, і законодавці тепер обговорюватимуть з ними остаточний текст із подальшими змінами.

Іноземні банки, які працюють через філії в ЄС, уважно спостерігатимуть за обговоренням. Країни-члени зайняли більш м'який підхід до того, коли іноземні банки, що обслуговують клієнтів в ЄС, можуть відкрити філію або перетворити філію на дочірню компанію з більшою капіталізацією, разом з тим у вівторок законодавці ЄС показали більш жорстку позицію.

ЄС прагне створити "стратегічну автономію" на ринках капіталу, оскільки після Brexit (Вихід Великої Британії із Європейського Союзу) він стикається з фінансовим центром-конкурентом, розташованим на підході до його території.