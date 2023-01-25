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ЄС вимагатиме від банків тримати євро власного капіталу на кожен євро у криптовалюті
23:16 24.01.2023 |
У вівторок законодавці Європейського Союзу підтримали проєкт закону про імплементацію останнього етапу постфінансових глобальних банківських правил капіталу, додавши так звані "заборонні" вимоги для покриття ризиків від криптоактивів.
Комітет з економічних питань Європейського парламенту схвалив законопроєкт про введення правил капіталу "Базеля III" з січня 2025 року, хоча й підтримав кілька тимчасових розбіжностей, щоб дати банкам більше часу для адаптації.
США, Велика Британія та інші країни вживають подібних заходів, але комітет ввів у проєкт закону нові елементи, зокрема вимогу до банків мати достатньо капіталу, щоб повністю покрити авуари криптовалют.
"Банки будуть зобов'язані тримати євро власного капіталу за кожен євро, який вони зберігають у криптовалюті", - сказав Маркус Фербер, правоцентристський німецький член комітету.
Цей крок є тимчасовим заходом до прийняття нового законодавства ЄС та відповідає рекомендаціям світових банківських регуляторів.
"Такі вимоги до капіталу допоможуть запобігти переходу нестабільності з криптосвіту на фінансову систему", - сказав Фербер.
Асоціація фінансових ринків Європи (AFME) заявила, що проєкт закону не містить визначення криптоактивів і може в кінцевому підсумку також застосовуватися до токенізованих цінних паперів.
Країни ЄС уже схвалили свою версію проєкту закону, і законодавці тепер обговорюватимуть з ними остаточний текст із подальшими змінами.
Іноземні банки, які працюють через філії в ЄС, уважно спостерігатимуть за обговоренням. Країни-члени зайняли більш м'який підхід до того, коли іноземні банки, що обслуговують клієнтів в ЄС, можуть відкрити філію або перетворити філію на дочірню компанію з більшою капіталізацією, разом з тим у вівторок законодавці ЄС показали більш жорстку позицію.
ЄС прагне створити "стратегічну автономію" на ринках капіталу, оскільки після Brexit (Вихід Великої Британії із Європейського Союзу) він стикається з фінансовим центром-конкурентом, розташованим на підході до його території.
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