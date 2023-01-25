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Мінфін трохи підвищив ставки по «довгих» ОВДП та залучив 13,2 млрд грн
Мінфін на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої держпозики 24 січня залучив до бюджету 13,2 млрд грн, причому інвестори купували лише папери, номіновані у гривні.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Уряд запропонував інвесторам 5 випусків паперів з такими термінами обігу та ставками:
* 6 місяців - 13% (-43 базисних пункти);
* 9 місяців - 16%;
* 1 рік - 18,5% (0 б.п.)
* 2 роки - 19,59% (+9 б.п.)
* 2,3 року - 19,75%.
Аукціон є одним із найуспішніших з огляду на залучення коштів в гривневі папери, адже часто загальна сума, залучена від продажу ОВДП, великою мірою складається з продажу паперів, номінованих у доларі чи євро. Востаннє уряд продав гривневих ОВДП на схожу суму 13 грудня, коли залучив 14 млрд грн.
Найбільше увага інвесторів була зосереджена на паперах з обігом у 2 роки та 2,3 року, від продажу яких Мінфін залучив 6,3 млрд грн та 4,9 млрд грн відповідно.
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