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Мінфін трохи підвищив ставки по «довгих» ОВДП та залучив 13,2 млрд грн

22:02 24.01.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Мінфін на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої держпозики 24 січня залучив до бюджету 13,2 млрд грн, причому інвестори купували лише папери, номіновані у гривні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Уряд запропонував інвесторам 5 випусків паперів з такими термінами обігу та ставками:

* 6 місяців - 13% (-43 базисних пункти);
* 9 місяців - 16%;
* 1 рік - 18,5% (0 б.п.)
* 2 роки - 19,59% (+9 б.п.)
* 2,3 року - 19,75%.

Аукціон є одним із найуспішніших з огляду на залучення коштів в гривневі папери, адже часто загальна сума, залучена від продажу ОВДП, великою мірою складається з продажу паперів, номінованих у доларі чи євро. Востаннє уряд продав гривневих ОВДП на схожу суму 13 грудня, коли залучив 14 млрд грн.

Найбільше увага інвесторів була зосереджена на паперах з обігом у 2 роки та 2,3 року, від продажу яких Мінфін залучив 6,3 млрд грн та 4,9 млрд грн відповідно.


Мінфін трохи підвищив ставки по «довгих» ОВДП та залучив 13,2 млрд грн

 
За матеріалами: Економічна правда
 

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