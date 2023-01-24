Долар застряг поблизу дев'ятимісячного мінімуму щодо євро на тлі відновлення єни

Долар вагався близько дев'ятимісячного мінімуму щодо євро і втратив нещодавнє зростання щодо єни у вівторок, оскільки трейдери зважували ризики рецесії в США та перспективи грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи.

За словами аналітиків, дані щодо єврозони у вівторок зміцнили думку про те, що економіка досить добре переживає зиму інтенсивного цінового тиску.

Індекс долара США, який вимірює долар США по відношенню до кошика із шести основних валют, впав на 0,1% до 101,93, повернувшись до 7,5-місячного мінімуму 101,51, досягнутого минулого тижня.

"США більше не є найчистішою сорочкою у світовій економічній пральні", - сказав Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії Національного банку Австралії, який очікує, що до кінця березня індекс долара впаде до 100 пунктів. євро подорожчало до 1,10 долара.

"Це невід'ємна частина нашого ведмежого погляду на долар США, що США не стануть світовим лідером зростання".

Трейдери грошового ринку бачать ще лише два підвищення ставок ФРС на чверть пункту до піку близько 5% до червня, перш ніж вона почне знижувати ставки пізніше цього року. Сама ФРС наполягає на тому, що вона все ще має плани на підвищення на 75 базисних пунктів.

На противагу, євро додав майже 0,8% минулого тижня, чому сприяв шквал офіційних осіб Європейського центрального банку, які сигналізують про те, що боротьба з інфляцією вимагатиме більшого підвищення ставок, ніж очікують ринки.

Опитування у вівторок показали, що ділова активність у єврозоні несподівано повернулася до помірного зростання у січні, а активність у сфері послуг у Німеччині збільшилася вперше з червня, хоч ціновий тиск залишався стабільним.

"Ймовірно, цього достатньо, щоб закріпити зростання ЄЦБ ще на 50 базисних пунктів", - сказав ринковий стратег TraderX Майкл Браун.

Євро, який у понеділок торгувався на найвищому рівні з квітня минулого року, востаннє не змінився по відношенню до долара на рівні 1,08725 долара, що трохи нижче від сесійного максимуму в 1,0898 долара.

Тим часом президент ЄЦБ Крістін Лагард у понеділок підтвердила, що центральний банк продовжить швидко підвищувати процентні ставки, щоб приборкати інфляцію, яка все ще більш ніж у 5 разів перевищує цільовий рівень у 2%.

В інших місцях долар упав на 0,4% до 130,18 єни, перервавши дводенне ралі.

Минулого тижня долар упав до 127,215 єни, найнижчого рівня з травня, перед переглядом політики Банку Японії, оскільки інвестори зробили ставку на те, що Банк Японії почне завершувати свою програму стимулювання. Однак Банк Японії залишив політику без змін, давши долару деякий перепочинок.

Але аналітики вважають, що зміна з боку Банку Японії відбудеться швидше, оскільки політики вносять корективи до свого механізму контролю кривої прибутковості (YCC), який фіксує короткострокові ставки на рівні -0,1% та утримує 10-річну прибутковість у діапазоні близько нуль.

"Очевидно, що ринок вважає політику YCC простроченою, і це тільки питання часу - і, ймовірно, місяців, а не кварталів - поки Банк Японії не сповістить про це похоронним дзвоном", - сказав Аттрілл з NAB, який прогнозує долар-єна впаде до 125 до кінця березня.

«Епоха слабкості єни швидко йде позаду».

Більш волатильні валюти G10 зросли по відношенню до долара. Стерлінг і новозеландський долар востаннє зросли на 0,2% до 1,2399 і 0,6504 долара відповідно, тоді як австралійський долар не змінився на рівні 0,7023 долара, наблизившись до максимуму за п'ять місяців.