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АНАЛІТИКА

Золото дещо зростає в ціні

08:05 24.01.2023 |

Фінанси

 

Ціна на золото у вівторок вранці слабо піднімається, все далі відходячи від позначки 1 900 доларів за тройську унцію, в очікуванні нових макроекономічних даних, таких як динаміка ВВП у США.

Станом на 7:37 EET ціна лютневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростає на 4,7 долара, або на 0,24%, до 1 933,3 долара за тройську унцію. Березневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,27%, до 23,617 долара за унцію.

Важливим фактором для ринку золота може стати статистика ВВП США, яка буде опублікована у четвер. Аналітики вважають, що зростання економіки країни в четвертому кварталі, за початковою оцінкою, сповільнилося до 2,8% у перерахунку на рік (якби ВВП чотири квартали поспіль зростало такими ж темпами) у річному вираженні після збільшення на 3,2% кварталом раніше.
Ключові теги: золото
 

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