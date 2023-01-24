Золото дещо зростає в ціні

Ціна на золото у вівторок вранці слабо піднімається, все далі відходячи від позначки 1 900 доларів за тройську унцію, в очікуванні нових макроекономічних даних, таких як динаміка ВВП у США.

Станом на 7:37 EET ціна лютневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростає на 4,7 долара, або на 0,24%, до 1 933,3 долара за тройську унцію. Березневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,27%, до 23,617 долара за унцію.

Важливим фактором для ринку золота може стати статистика ВВП США, яка буде опублікована у четвер. Аналітики вважають, що зростання економіки країни в четвертому кварталі, за початковою оцінкою, сповільнилося до 2,8% у перерахунку на рік (якби ВВП чотири квартали поспіль зростало такими ж темпами) у річному вираженні після збільшення на 3,2% кварталом раніше.