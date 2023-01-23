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Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі після трьохтижневого зростання почали падати
17:10 23.01.2023 |
Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 13 по 20 січня знизився на 1,9%, або на 5,50 пункту, до 290,91 пункту після трьохтижневого зростання.
Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.
На початку зазначеного періоду індекс становив 296,41 пункту, наприкінці - 290,91 пункту.
Найбільше падіння показали акції компанії «Агротон» (-9,1%).
Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine із 5 по 13 січня підвищився на 0,01%, або на 0,04 пункту, до 296,41 пункту.
|
Компанія
|
Ціна останньої угоди, злоті, 13 січня
|
Ціна останньої угоди, злоті, 20 січня
|
Зміна вартості, %
|
"Кернел"
|
18,58
|
18,29
|
-1,6
|
"Астарта"
|
22,70
|
22,25
|
-2,0
|
Coal Energy
|
1,60
|
1,53
|
-4,4
|
"Мілкіленд"
|
0,86
|
0,84
|
-2,3
|
"Агротон"
|
3,62
|
3,29
|
-9,1
|
KSG Agro
|
2,19
|
2,16
|
-1,4
|
Sadovaya
|
----
|
----
|
----
|
"Овостар"
|
43,00
|
42,00
|
-2,3
|
IMC
|
15,85
|
15,70
|
-0,9
|
KDM Shipping
|
----
|
----
|
----
|
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