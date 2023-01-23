Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі після трьохтижневого зростання почали падати

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 13 по 20 січня знизився на 1,9%, або на 5,50 пункту, до 290,91 пункту після трьохтижневого зростання.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 296,41 пункту, наприкінці - 290,91 пункту.

Найбільше падіння показали акції компанії «Агротон» (-9,1%).

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine із 5 по 13 січня підвищився на 0,01%, або на 0,04 пункту, до 296,41 пункту.