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АНАЛІТИКА

Ринки акцій Японії та Австралії зросли за технологічними компаніями

11:58 23.01.2023 |

Фінанси

 

Фондові індекси Японії та Австралії розпочали тиждень зростанням, при цьому біржі материкового Китаю та Гонконгу, а також Південної Кореї закриті у зв'язку зі святкуванням наступу нового року за місячним календарем.

Значення японського індексу Nikkei 225 за підсумками торгів збільшилося на 1,3% - до максимуму за останній місяць.

Лідерами зростання виступили акції інтернет-компанії Rakuten (+3,5%), хімічної компанії Resonac (+3,2%), виробника оптики Konica Minolta (+3,1%).

Крім того, подорожчали акції технологічних компаній, включаючи SoftBank Group (+1,7%), Tokyo Electron (+2,5%), Keyence (+2,8%), Advantest (+2,2%) та Recruit Holdings ( +1,2%).

Котирування акцій найбільшого азіатського рітейлера одягу Fast Retailing підвищилися на 2,7%, автомобільних Nissan Motor і Toyota Motor - на 0,9% і 0,3% відповідно, виробника споживчої електроніки Sony - на 0,2%, що випускає приставки Nintendo - на 0,5%.

Водночас вартість Aeon Hokkaido Co. звалилася на 10%. Aeon Co., материнська структура рітейлера, оголосила про намір продати 16,1 млн акцій компанії для того, щоб збільшити їхнє число у вільному обігу. Це дозволить Aeon Hokkaido зберегти лістинг на Токійській фондовій біржі. Ціна розміщення буде визначена наприкінці січня - на початку лютого, при цьому його обсяг може бути збільшений залежно від попиту. Зараз Aeon володіє 105,3 млн акцій Aeon Hokkaido, що становить 76% від паперів, що знаходяться в обігу.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 у понеділок виріс на 0,1% і досяг найвищої позначки майже за дев'ять місяців, повідомляє Trading Economics.

Локомотивами підйому також стали акції представників технологічного сектора, у тому числі Block Inc (+7,4%), Xero (+1,4%), Altium (+1,4%), BrainChip Holdings (+2,3%) та Megaport (+0,3%).

Вартість провідного виробника вина Treasury Wine Estates Ltd. збільшилась на 1,1%.

Тим часом папери найбільших гірничодобувних компаній світу BHP та Rio Tinto подешевшали на 1,1% та 0,6% відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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