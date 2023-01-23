Ціни на золото наближаються до 9-місячного максимуму, оскільки ринки розмірковують про рецесію в США

Ціни на золото трохи зросли в понеділок, торгуючись поблизу дев'ятимісячного максимуму, оскільки цього тижня ринки чекають на нові дані зі США, щоб визначити, чи зіткнеться найбільша економіка світу з потенційною рецесією в 2023 році.

Обсяги торгів на ринках металів також були відносно низькими на початку тижня на тлі ринкових свят у низці азіатських країн, насамперед у Китаї, через Місячний Новий рік. Китайські ринки буде закрито до кінця тижня.

Цього тижня основна увага буде приділена даними щодо ВВП США за четвертий квартал, які мають бути опубліковані у четвер. Очікується, що зростання уповільниться в четвертому кварталі порівняно з третім, оскільки наслідки посилення грошово-кредитної політики починають відчуватися в економіці.

Спотове золото зросло на 0,2% до 1928,95 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото виросли на 0,1% до 1930,50 доларів за унцію до 19:32 за східним часом (00:32 за Грінвічем). Обидва інструменти торгувалися близько до найвищого рівня з кінця квітня і були менш як у 100 доларах від рекордних максимумів.

Ціни на дорогоцінні метали зросли в останні тижні завдяки поєднанню попиту на безпечний прихісток і очікувань того, що Федеральна резервна система уповільнить темпи підвищення відсоткових ставок в найближчі місяці.

Очікування повільнішого підвищення ставок також вплинули на долар і прибутковість казначейських облігацій США, що ще більше позитивно позначилося на цінах на золото та інші нерентабельні активи. Але ринки, як і раніше, не впевнені в тому, де відсоткові ставки в США досягнуть піку з огляду на те, що інфляція все ще близька до 40-річних максимумів.

У центрі уваги цього тижня також є індекс основних витрат на особисте споживання, переважний показник інфляції Федерального резерву. Хоча очікується, що в грудні індекс знизиться порівняно з попереднім місяцем, очікується, що він, як і раніше, залишиться значно вищим за річний цільовий показник ФРС у 2%.

Ринки також стурбовані тим, що США досягли межі стелі боргу, оскільки Конгрес, як і раніше, розділився у думках щодо ухвалення закону про підвищення стелі. Міністр фінансів Джанет Йеллен заявила в нещодавньому листі до Конгресу, що потенційний дефолт США за своїми борговими зобов'язаннями може завдати шкоди світовим фінансовим ринкам.

Очікується також, що такий сценарій значно підвищить попит на дорогоцінні метали як прихісток. Ф'ючерси на платину зросли на 0,1%, а ф'ючерси на срібло у понеділок підскочили на 1,4%.

Серед промислових металів ціни на мідь майже не змінилися поблизу семимісячних максимумів, при цьому основна увага, як і раніше, приділялася відновленню економіки Китаю.

Ф'ючерси на високоякісну мідь стабілізувалися на рівні 4,2807 доларів за фунт після зростання протягом останніх п'яти тижнів.

Очікується, що найбільший у світі імпортер міді побачить сильне економічне зростання в результаті тижневого свята Місячного Нового року, особливо після того, як він послабив найсуворіші заходи боротьби з COVID і знову відкрив свої кордони після трьох років блокування.