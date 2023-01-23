Ралі індексів Волл-стріт завершилося зростанням Alphabet та Netflix

Американські акції закрилися зростанням в п'ятницю, оскільки S&P 500 і Dow перервали трисесійну смугу невдач, а Nasdaq виріс більш ніж на 2%, оскільки квартальний прибуток допоміг піднятися Netflix, тоді як материнська компанія Google Alphabet зросла після оголошення про скорочення робочих місць.

Акції Netflix Inc підскочили на 8,46%, оскільки стрімінгова компанія збільшила кількість передплатників у четвертому кварталі, і повідомила, що співзасновник Рід Хастінгс залишає посаду виконавчого директора.

Щоквартальний звіт Netflix виходить у зв'язку з тим, що технологічний та інші сектори, пов'язані зі зростанням, стикаються з перешкодами через зростання відсоткових ставок Федеральної резервної системи США та побоювань щодо рецесії, які змусили такі компанії, як Microsoft Corp та Amazon.com Inc, звільнити тисячі співробітників.

Alphabet Inc була останньою компанією, що оголосила про скорочення робочих місць, оскільки вона заявила, що скорочує 12 000 робочих місць, внаслідок чого акції зросли на 5,34%.

В результаті зростання індексу послуг зв'язку зросло на 3,96%, ставши лідером серед 11 основних секторів S&P 500, продемонструвавши найбільший денний процентний приріст з 30 листопада.

Швидкорослі сектори, такі як послуги зв'язку, були одними з найгірших у 2022 році і були помітно слабшими в останні кілька місяців року, оскільки інвестори тяжіли до акцій з високою дивідендною прибутковістю.

"Сьогоднішня дія, ймовірно, пов'язана з тим, що у нас було три дні спаду, тому ринок опинився в деякій позиції перепроданості, і сьогодні трейдери просто трохи полюють за знижками", - сказав Кен Полкарі, керуючий партнер Kace Capital Advisors у Бока-Ратон .



«Якщо люди розглядають можливість, якщо вони почуваються комфортніше з наративом ФРС... інвестори починають купувати цей наратив і кажуть: «Добре, так воно і є, давайте подивимося на акції, які справді сильно постраждали». Тому що ринок - це дисконтний механізм».

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 330,93 пункту, або 1%, до 33 375,49 пункту, S&P 500 додав 73,76 пункту, або 1,89%, до 3972,61 пункту, а Nasdaq Composite додав 28 пункту, чи 2,66%, до 11 140,43 пункту.

За тиждень Dow втратив 2,7%, S&P 500 втратив 0,66%, а Nasdaq додав 0,55%.

У коментарях представників Федеральної резервної системи в основному йдеться про те, що вони очікують, що відсоткові ставки зростуть щонайменше до 5% цього року, оскільки центральний банк продовжує намагатися стримувати високу інфляцію. У п'ятницю глава ФРС Крістофер Уоллер заявив, що центральний банк може бути «досить близьким» до точки, де ставки стануть «досить обмежувальними» для стримування інфляції, що дало додатковий імпульс акціям.

Очікується, що ФРС підніме ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) у своїй політичній заяві 1 лютого.

Проте побоювання щодо корпоративних доходів зберігаються, оскільки економіка США демонструє ознаки уповільнення та можливої рецесії.

За даними Refinitiv, тепер аналітики очікують, що річний прибуток компаній S&P 500 знизиться на 2,9% у четвертому кварталі порівняно зі зниженням на 1,6% на початку року.

Однак зростання Dow було обмежено падінням акцій Goldman Sachs Group Inc на 2,54% після того, як Wall Street Journal повідомив, що ФРС вивчає споживчий бізнес компанії.

Обсяг на біржах США становив 11,90 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,87 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 3,55 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,63 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав один новий 52-тижневий максимум і чотири нові мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 77 нових максимумів та 20 нових мінімумів.