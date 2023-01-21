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АНАЛІТИКА

Чистий продаж НБУ цього тижня збільшився до $715 млн

23:55 20.01.2023 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) після невеликого зниження у другий тиждень нового року до $652,5 млн із $674,7 млн у перший, у третій тиждень збільшився до $714,9 млн.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 16 до 20 січня він купив $7,5 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $722,4 млн порівняно з $659,0 млн тижнем раніше.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав приблизно на 0,15 грн - майже 40,35 грн/$1, а спред залишився вузьким.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в грудні зріс до $3,16 млрд із $1,57 млрд у листопаді та $2,03 млрд у жовтні.

Міжнародні резерви Нацбанку в грудні зросли на 1,9%, або на $536,4 млн - до $28,491 млрд, завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримки фіксованого курсу. Загалом за 2022 рік вони знизилися на 7,9%, або $2,45 млрд.

НБУ минулого року придбав на ринку $3 млрд 268,0 млн та EUR111,0 млн, а продав $26 млрд 380,6 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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