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Глава JPMorgan засумнівався в реальності емісії біткоїну
23:29 20.01.2023 |
Очільник найбільшого американського банку JPMorgan Джеймі Даймон в ефірі CNBС заявив, що сумнівається в реальності обмеження емісії біткоїну 21 млн монет.
«Може воно дійде до 21 млн, і з'явиться фотографія Сатоші, де він сміється над усіма вами»,- припустив він.
У Decrypt нагадали, що в жовтні 2022 року топменеджер висловив скепсис щодо закладеного в алгоритм першої криптовалюти коду.
«Ви читали алгоритми? Хлопці, ви в усе це вірите?», - сказав тоді він.
Технічний директор стартапу Casa Джеймсон Лопп підкреслив, що обмеження пропозиції біткоїнів забезпечується всього п'ятьма рядками коду. Він відкритий для вивчення та переконатися в його коректності може будь-хто, заявив він.
З урахуванням запрограмованих халвінгів досягнення значення 21 млн має відбутися до 2141 року, пояснив розробник Bitcoin Core Люк Деш-молодший.
Раніше аналітик Blockworks Ден Сміт назвав поточну модель біткоїну нестійкою, що знижує шанси цифрового золота стати світовою резервною валютою. Причина у низькій частці надходжень від транзакцій у загальному доході біткоїн-майнерів, зазначив він.
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