Genesis Global Capital оголосив про банкрутство

Криптокредитор Genesis Global Capital подав заяву про банкрутство відповідно до Глави 11 Кодексу США.

Окрім нього, відповідні заяви подала материнська компанія Genesis Global Holdco та Genesis Asia Pacific.

Інші дочірні фірми, які «займаються деривативами, спотовою торгівлею та депозитарним бізнесом», а також Genesis Global Trading продовжують торгові операції з клієнтами, говориться в пресрелізі.

Genesis Global Capital повідомила, що має понад 100 000 кредиторів. Власні зобов'язання компанія оцінила від $1 млрд до $10 млрд. Згідно з заявкою, вона має активи на аналогічну суму.

Дані: заява про банкрутство Genesis Global Capital.

Дві інші організації оцінили свої активи та зобов'язання в діапазоні $100-$500 млн.

До 50 найбільших кредиторів Genesis увійшли біржа Gemini (зобов'язання на близько $766 млн), Mirana ($151,5 млн), MoonAlpha Finance ($150 млн), New Finance Income Fund від VanEck ($53,1 млн).

Імена одних з найбільших кредиторів у документах не розглошуються.

Згідно з пресрелізом, у Genesis є понад $150 млн готівкою, що «забезпечить достатню ліквідність для підтримки поточних бізнес-операцій і полегшить процес реструктуризації».

Нагадаємо, у листопаді Genesis Global Capital призупинив виведення коштів та надання нових позик на тлі краху FTX.

Повідомлялося, що до цього Genesis екстрено шукав фінансування, проте зазнав невдачі.

У січні Комісія з цінних паперів і бірж США висунула звинувачення Genesis Global Capital і платформи Gemini у продажі незареєстрованих цінних паперів через програму Earn.



