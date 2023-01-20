ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.01.23

"Хай яким буде результат війни, росіяни, швидше за все, матимуть подібні амбіції. Загальне переконання полягає в тому, що росіяни відновлять те, що вони мали, вони також зроблять висновки з цього конфлікту і намагатимуться поліпшити те, що вони мали", - Бауер.