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Азіатські акції підтримують оптимізм Китаю напередодні Місячного Нового року
08:06 20.01.2023 |
Більшість азіатських фондових ринків зросли в п'ятницю і були налаштовані на сильну тижневу динаміку на тлі зростання оптимізму з приводу відновлення економіки Китаю цього року, хоча побоювання потенційної глобальної рецесії стримували зростання.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,5% та 0,6% відповідно, оскільки ринки очікують значного економічного зростання в результаті тижневого свята Місячного Нового року, особливо після того, як країна послабила більшість обмежень щодо боротьби з COVID. Індекси також мали додавати більше 2% за тиждень, що є їх четвертим тижнем зростання поспіль.
Гонконгський індекс Hang Seng показав найкращі результати за день, піднявшись на 1,1%, і мав зрости на 0,7% за тиждень.
Китайські акції падають із грудня, оскільки трейдери купували акції з великим дисконтом, сподіваючись на серйозне відновлення економіки цього року. Зростання на місцевих фондових ринках зберігається, навіть незважаючи на те, що країна переживає найсильніший спалах COVID-19.
Китайський уряд також вживає додаткових заходів для збільшення витрат для підтримки економічного зростання. Народний банк Китаю зберіг свою базову процентну ставку за кредитами на історичному мінімумі у п'ятницю, зберігаючи умови ліквідності на високому рівні п'ятий місяць поспіль, оскільки він прагне підтримувати місцеве зростання.
Ширші азіатські фондові ринки також зросли в п'ятницю: японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,5%, незважаючи на те, що дані показали, що інфляція споживчих цін зросла до 41-річного максимуму в грудні.
Цього тижня Nikkei мав зрости на 1,5% після того, як Банк Японії спростував очікування ринку щодо посилення грошово-кредитної політики, вказавши на сприятливі умови для місцевих акцій.
Але зараз ринки розмірковують про те, чи не підштовхне зростаюча інфляція в країні Банк Японії зрештою до підвищення процентних ставок із рекордно низького рівня.
Південнокорейський індекс KOSPI зріс на 0,5%, а австралійський індекс ASX 200 додав 0,2%.
Місцеві акції значною мірою відмахнулися від слабкого випередження індексів Уолл-стріт, які різко впали другу сесію поспіль відразу на тлі зростаючих побоювань щодо рецесії в США.
Низка економічних даних цього тижня показала, що найбільша економіка світу сповільнюється перед жорсткою грошово-кредитною політикою і відносно високою інфляцією.
Декілька спікерів Федеральної резервної системи також попередили цього тижня, що процентні ставки в США продовжуватимуть зростати в найближчій перспективі і що «голубиний поворот» центрального банку є віддаленою перспективою.
Потенційна рецесія не віщує нічого хорошого для азіатських фондових ринків, оскільки в такому разі надходження капіталу в регіон, швидше за все, вичерпається.
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