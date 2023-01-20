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Ціни на золото остигають після сильного ралі, наближаючись до п'ятого тижня зростання
07:58 20.01.2023 |
Ціни на золото коливалися на рівні дев'ятимісячного максимуму в п'ятницю після різкого зростання на попередній сесії і вже п'ятий тиждень поспіль зростають на тлі попиту, що відроджується, на активи-прихістки і зростаючої невизначеності щодо курсу грошово-кредитної політики США.
Ціни на жовтий метал зросли майже на 1,5% на попередній сесії, збільшившись у тандемі з різким падінням на фондових ринках, оскільки слабкі корпоративні звіти і м'якіші, ніж очікувалося, економічні дані посилили побоювання з приводу економічного спаду, що насувається.
Яструбові коментарі Федеральної резервної системи також вплинули на настрої. Віце-голова ФРС Лаель Брейнард заявила в четвер, що відсоткові ставки повинні залишатися високими, незважаючи на ознаки послаблення інфляції з огляду на те, що ціновий тиск все ще наближається до 40-річних максимумів. Її коментарі відображали аналогічні заяви інших представників ФРС цього тижня.
Але ринки залишалися невпевненими в тому, де відсоткові ставки в США досягнуть піку, враховуючи, що чиновники ФРС пропонували різні оцінки рівня від трохи нижче 5% до майже 6%.
Спотове золото впало на 0,1% до 1930,90 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото стабілізувалися на рівні 1932,35 доларів за унцію до 19:40 за східним часом (00:40 за Грінвічем). Обидва інструменти торгувалися близько до найвищого рівня з квітня 2022 року і мали додати близько 0,6% цього тижня.
Ціни на золото впали, оскільки дані показали стійке зниження інфляції в США, що, ймовірно, викличе цього року менш яструбині дії ФРС. Перспектива невеликого підвищення ставок приносить значне полегшення цінам на зливки, які були вражені яструбиною ФРС у 2022 році.
Перспектива глобальної рецесії також підвищила попит на золото як притулок останніми тижнями на тлі численних попереджень про те, що цього року в основних економіках може статися спад.
Серед промислових металів ціни на мідь знизилися на початку торгів в Азії, але також були налаштовані на зростання п'ятий тиждень поспіль на тлі оптимізму, що зберігається, з приводу відновлення економіки Китаю.
Ф'ючерси на високоякісну мідь впали на 0,2% до $4,2408 за фунт, але цього тижня зросли на 0,6%.
Червоний метал різко виріс останніми тижнями на зростаючих ставках на відновлення економіки Китаю після того, як у грудні найбільший у світі імпортер міді почав згортати більшість заходів для боротьби з COVID.
Проте нещодавнє зростання червоного металу стримувалося зростаючими побоюваннями рецесії цього року.
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