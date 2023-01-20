Американські індекси впали, оскільки дані щодо ринку праці підігрівають занепокоєння ФРС

Фондові індекси США закрилися зниженням у четвер після того, як дані, що вказують на напруженість на ринку праці, відновили побоювання, що Федеральна резервна система продовжить агресивне підвищення ставок, що може спричинити рецесію в економіці.

Звіт Міністерства праці показав, що щотижневі заявки на допомогу по безробіттю були нижчими, ніж очікувалося, що вказує на те, що ринок праці залишається стійким, незважаючи на зусилля ФРС щодо зниження попиту на робітників.

Очікування, що центральний банк ще більше зменшить розмір підвищення процентної ставки у своїй заяві щодо політики наступного місяця, у звіті не змінилися.

Інвестори шукали ознаки слабкості на ринку праці як ключового фактора, необхідного ФРС, щоб почати уповільнювати свої заходи щодо посилення політики.

Інші дані показали, що виробнича активність у середньоатлантичному регіоні знову знизилася у січні, тоді як дані відділу торгівлі підтвердили збереження рецесії на ринку житла.

"Те, що ми бачимо, - це те, що ринок пробивається в умовах невизначеності, тому новини мають менший вплив, і те, що ми спостерігаємо сьогодні, насправді є просто продовженням цього", - сказав Бред Макміллан, головний інвестиційний директор Commonwealth Financial Network. , незалежний брокер-дилер у Уолтемі, Массачусетс.

"Той факт, що ми не бачимо більшої реакції, говорить про те, що є багато поганих новин".

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 252,4 пункту, або 0,76%, до 33 044,56 пункту, S&P 500 - на 30,01 пункту, або 0,76%, до 3 898,85 пункту, а Nasdaq Composite - на 104,74 пунктів, або 0,96%, до 10 852,27 пунктів.

Нещодавні коментарі представників ФРС продовжують наголошувати на невідповідності між точкою зору центрального банку на його остаточну ставку та очікуваннями ринку.

Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллінз повторила коментарі інших політиків, які підтримали аргументи на користь підвищення процентних ставок понад 5%.

Але акції відійшли від своїх сесійних мінімумів після того, як віце-голова ФРС Лаель Брейнард заявила, що ФРС все ще «промацує» рівень відсоткових ставок, який буде потрібний для контролю над інфляцією.

Ринки, однак, бачать остаточну ставку на рівні 4,89% до червня і значною мірою розраховують на підвищення ставки центральним банком США на 25 базисних пунктів у лютому з її зниженням у другій половині року.

І S&P 500, і Dow впали третю сесію поспіль, це їхня найдовша смуга падінь за місяць.

Щодо прибутку, то акції Procter & Gamble Co знизилися на 2,11% після попередження про те, що вартість товарів чинить тиск на прибуток, незважаючи на підвищення прогнозу продажів на весь рік.

За даними Refinitiv, тепер аналітики очікують, що річний прибуток компаній S&P 500 знизиться на 2,8% у четвертому кварталі порівняно зі зниженням на 1,6% на початку року.

Акції Netflix Inc закрилися на 3,23% нижче напередодні оприлюднення результатів, які мають бути опубліковані після закриття торгів у четвер. Але акції зросли на 3,33% після повідомлення про зростання числа передплатників за квартал і відставку співзасновника Ріда Хастінгса з посади виконавчого директора на посаду виконавчого голови.

Випусків, що відхиляються, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,49 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,70 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 зафіксував 1 новий 52-тижневий максимум та 3 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 46 нових максимумів та 33 нових мінімуму.