Долар падає після слабких даних, а єна відновлюється

Долар впав у четвер після того, як багато даних показали, що економіка США втрачає імпульс, тоді як єна відновилася, оскільки трейдери продовжували робити ставки на те, що Банк Японії відмовиться від надм'якої грошово-кредитної політики.

Дані США, опубліковані в середу, показали, що роздрібний продаж впав у грудні найбільше за рік, а виробництво в обробній промисловості пережило найбільше падіння майже за два роки, що викликало побоювання, що найбільша економіка світу рухається до рецесії.

Цифри викликали різке падіння прибутковості державних облігацій США, оскільки інвестори зробили ставку на те, що Федеральна резервна система не зможе підняти ставки так високо, як очікувалося раніше, і шукали безпечних активів.

Аналітики кажуть, що падіння прибутковості, яке робить номіновані в доларах облігації менш привабливими, стало одним із факторів, що давлять на долар, поряд із відновленням японської єни.

Наразі євро зріс на 0,23% по відношенню до долара до 1,082 долара. У середу він досяг дев'ятимісячного максимуму в 1,089 долара, перш ніж скоротити своє зростання.

"Ці події роблять нас більш впевненими в тому, що ФРС наближається до кінця свого циклу посилення, і підтримують наш ведмежий прогноз щодо долара США", - сказав Лі Хардман, старший валютний аналітик японського банку MUFG.

Проте Хардман сказав, що долар не повинен падати надто сильно, враховуючи, що він вважається безпечним активом за часів економічного стресу.

Тим часом долар упав по відношенню до японської єни і наразі знизився на 0,57% до 128,17 єни. Це майже звело нанівець ралі попереднього дня, яке сталося після рішення Банку Японії залишити без змін свою надм'яку грошово-кредитну політику.

Всупереч очікуванням ринку, Банк Японії зберіг свої цільові відсоткові ставки та політику контролю над кривою прибутковості і натомість створив нову зброю, щоб запобігти надмірному зростанню довгострокових ставок на знак рішучості.

Це рішення призвело до падіння єни приблизно на 2% до долара США, хоча пізніше валюта відновилася і закрилася приблизно на 0,6% нижче.

"Це дійсно відображає той факт, що учасники ринку все ще спекулюють на зміні політики Банку Японії, незважаючи на їхню вчорашню бездіяльність", - сказала Керол Конг, валютний стратег з Commonwealth Bank of Australia, з приводу курсу єни. відскок.

«Незважаючи на те, що, як і раніше, покладаються великі надії на зміну політики... я думаю, що в найближчій перспективі це підтримуватиме досить високий курс єни».

Фунт стерлінгів упав менш ніж на 0,1% до 1,234 долара після падіння з місячного максимуму попередньої сесії 1,244 долара.

Індекс долара США, який вимірює долар США щодо кошика аналогів, впав на 0,14% до 102,19.

Австралійський долар упав на 0,71% до 0,689 долара під тиском несподіваного падіння зайнятості в Австралії у грудні.

Тим часом ківі втратив 0,84% до 0,639 долара.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн у четвер зробила шокуючу заяву про те, що вона піде у відставку не пізніше початку лютого і не добиватиметься переобрання.

Інвестори стежитимуть за Всесвітнім економічним форумом у Давосі, Швейцарія, де голова Європейського центрального банку Крістін Лагард має виступити у четвер.

Також уважно стежитимуть за економічними даними США, щотижневі заявки на допомогу з безробіття та дані про житло будуть опубліковані пізніше того ж дня.