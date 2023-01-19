ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.01.23

S&P 500 і Dow втратили майже 2%, що стало їх найбільшим денним падінням більш ніж за місяць після того, як слабкі економічні дані посилили побоювання з приводу рецесії, а яструбині коментарі представників Федеральної резервної системи ще більше зіпсували настрої інвесторів.